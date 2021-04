NaBFID-Une autre institution de financement des infrastructures prend son envol

Le gouvernement conçoit une augmentation massive des investissements dans les infrastructures – 111 trillions de roupies réparties sur FY26, contre lesquelles le capital de NaBFID de 200 milliards de roupies et un effet de levier de 3 trillions de roupies sont nettement insuffisants.

Le Parlement a adopté la Banque nationale pour le financement des infrastructures et du développement ou NaBFID Bill, 2021, donnant naissance à une nouvelle institution de financement des infrastructures un peu sur le modèle de l’ancienne Banque de développement industriel de l’Inde (IDBI). L’IDBI, qui a été créée par une loi similaire à l’époque néhruvienne (en 1964), a été convertie en banque commerciale par le gouvernement Vajpayee grâce à l’abrogation de la loi de 1964 en 2003 – on estimait que l’Inde avait progressé dans la réforme du secteur financier et des marchés de capitaux. étaient plus matures et avaient acquis un appétit pour le risque, et l’attention doit se tourner vers le développement du marché obligataire. La création du NaBFID pour lever des ressources à long terme pour le financement de projets d’infrastructure marque donc l’échec du développement d’un marché obligataire dynamique. Ironiquement, l’institution elle-même est chargée de remplir cet objectif!

Outre l’IDBI, d’autres institutions de financement du développement (IFD) ont également été créées dans des espaces spécialisés, par exemple les anciens ICICI, IFCI, entre autres. Pas seulement en Inde, des IFD ont également été créées en Europe, au Japon, aux États-Unis et dans d’autres pays asiatiques après la Seconde Guerre mondiale pour construire ou reconstruire des infrastructures; la plupart des pays ont canalisé l’épargne à long terme des ménages (par exemple, pension, assurance, poste, etc.) pour financer de tels projets; une fois les infrastructures de base construites et les marchés privés développés, la plupart des IFD ont été soit liquidées, soit adaptées. L’Inde avait alors des taux d’épargne bas, un secteur financier sous-développé, des contraintes de change – des caractéristiques qui nécessitaient des garanties gouvernementales, des engagements de capitaux, y compris de la RBI, ainsi qu’un financement direct et indirect de la banque centrale pour répondre à ces besoins. La nationalisation des banques (1969) a largement répandu les services bancaires et l’accès, la mobilisation des dépôts et la hausse des taux d’épargne. Mais ces déficits publics de plus en plus financés grâce à la répression financière (à savoir.

SLR, CRR élevés, taux d’intérêt administrés, contrôles sélectifs du crédit) pour réserver les ressources et maintenir les coûts à un niveau bas, amenant les banques dans le repli du bilan public global pour le développement national. Ces caractéristiques, auxquelles s’ajoute une expansion monétaire effrénée qui en résulte, ainsi que d’autres facteurs ont finalement abouti à la crise de la BdP de 1991.

Ce fut le contexte des réformes du secteur financier par la suite. Les plans élaborés par Narasimham, les comités Khan, entre autres, se sont concentrés autant sur le rôle, la structure, la propriété, les restrictions et la déréglementation des institutions financières que sur les interfaces monétaires-budgétaires et les implications macroéconomiques associées avec les réformes nécessaires pour leur rectification. Dans le schéma des choses, il y avait une reconnaissance que beaucoup de choses avaient changé depuis les années soixante en ce qui concerne les IFD; il y avait un accord universel pour éliminer progressivement ces derniers, céder la place aux forces du marché et aux sources de financement – les IFD devaient soit se transformer en banques, soit fermer si aucune ne le pouvait.

La recréation d’une IFD, la NaBFID, ne se produit pas seulement dans ce contexte historique plus long, mais aussi dans des développements plus contemporains: entre autres, le défi du financement à long terme de l’une des activités les plus risquées au monde (infrastructures), l’émergence et l’effondrement sporadiques de la participation du secteur privé, de l’échec des marchés d’infrastructure privés à se développer, de l’épuisement des ressources pour l’investissement public et de l’incapacité des gouvernements successifs à libérer de manière significative des ressources, ce qui justifie sa création.

Cela dit, le projet de loi NaBFID, dont les règles ne sont pas encore formulées ni notifiées, soulève un certain nombre de préoccupations fiscales et monétaires.

Monétaire

La loi NaBFID autorise les emprunts garantis de 90 jours auprès de RBI (remboursables sur demande / expiration); et jusqu’à cinq ans contre les lettres de change ou les billets à ordre. Cela renforce sans aucun doute l’interface budgétaire-monétaire, annulant dans une certaine mesure la séparation délibérée des bilans de la banque centrale et des administrations publiques dans le cadre des réformes du secteur financier. Les plus importants dans ce contexte étaient la fin de la monétisation automatique (1997); la suppression progressive du refinancement RBI de diverses entités; répression financière, à savoir. réduction progressive du SLR, du CRR, des taux d’intérêt administrés pour s’aligner sur ceux du marché, contrôles sélectifs du crédit; institution de règles fiscales; rationaliser les transferts de bénéfices de la RBI; et séparation du bureau de la dette de la RBI une fois les conditions préalables remplies (à réaliser).

La raison pour laquelle la monétisation automatique des déficits et le refinancement de la RBI ont été arrêtés était de rétablir l’ordre, de prendre le contrôle de la masse monétaire et donc de l’inflation. Notez que les prêts et avances aux IFD existantes (par exemple IDBI), les factures achetées et remises au gouvernement ont eu un impact direct sur la base monétaire; ces sources de création de monnaie ont pris fin en 1997 pour le gouvernement et en 2002 dans le cas de l’IDBI (transféré au gouvernement).

Désormais, la RBI ne cible plus la masse monétaire, mais directement l’inflation, mais ce n’est pas comme si elle ignorait les agrégats monétaires. Alors que la banque centrale peut toujours ajuster les constituants de la monnaie de réserve, on craint le déplacement du secteur privé qui aggraverait la cause d’éviction du marché par des emprunts publics toujours élevés. Espérons que les règles du NaBFID clarifieront les volumes de financement, les limites et les garde-fous contre le refinancement et les reconductions. Mais les emprunts plus importants du secteur public devront être pris en compte, en particulier avec la réapparition d’éléments de répression financière au cours de l’exercice 20, ou avant le choc Covid.

Fiscal

Détenue à 100% par l’État lors de sa création et avec une participation minimale de 26% dans le temps, le champ des activités de NaBFID permet des garanties de grande envergure: la garantie de tout passif de ses propres filiales, coentreprises, succursales et autres arrangements similaires; l’émission de garanties, de lettres de confort ou de lettres de crédit pour des prêts / accords de crédit ou des débentures / obligations émises par toute institution financière finançant des projets d’infrastructure en Inde; et la garantie par le gouvernement central des obligations, débentures, prêts et emprunts de la NaBFID auprès d’institutions multilatérales, de fonds souverains et d’autres institutions étrangères.

La création potentielle de passifs éventuels et, par conséquent, une nouvelle accumulation de dette soulève des inquiétudes budgétaires. La loi FRBM limite explicitement les garanties supplémentaires à l’égard de tout prêt sur garantie du Fonds consolidé de l’Inde à plus de 0,5% du PIB au cours de tout exercice. Le ratio passif éventuel / PIB était de 2,4% au cours de l’exercice 20 et l’estimation révisée de l’exercice 21 à 3,1%. L’adoption de la loi NaBFID à la fin de la session budgétaire soulève des questions sur l’étendue des garanties. Il y a eu un silence sur l’amendement ou la modification de la loi FRBM depuis, laissant le vide sur les règles budgétaires et l’absence d’un plan de remboursement crédible à moyen terme pour une réduction progressive de la dette publique estimée à 90% du PIB en mars 2021.

Regarder vers l’avant

Le gouvernement conçoit une augmentation massive des investissements dans les infrastructures – 111 trillions de roupies réparties sur FY26, contre lesquelles le capital de NaBFID de 200 milliards de roupies et un effet de levier de 3 trillions de roupies sont nettement insuffisants. Si des prix compétitifs, c’est-à-dire des fonds moins chers, doivent être levés, la garantie du gouvernement est nécessaire; sinon, le risque est trop élevé. Le rôle des garanties souveraines prend une plus grande importance à la lumière de deux échecs institutionnels, à savoir. IDFC (mis en place en 1997) et IIFCL (créé en 2006 et susceptible de fusionner avec NaBFID); ceux-ci ont été tous deux mis en place pour financer et mobiliser des capitaux pour le développement des infrastructures privées. Cette ombre plane sur la dernière institution de ce type, dont le succès dépend visiblement des garanties du gouvernement.

En outre, malgré la garantie du gouvernement, le coût des fonds ne diminuera peut-être pas de manière significative tant que le secteur public dans son ensemble, y compris les gouvernements centraux et étatiques, continuera à accaparer la plupart des économies financières nationales. Compte tenu des gigantesques ambitions d’investissement dans les infrastructures, NaBFID ne devrait pas finir par accéder à un plus grand volume de fonds directement de RBI. Nous venons de voir comment la banque centrale a été contrainte d’engager son bilan via le nouvel outil d’acquisition d’obligations G-SaP pour un programme d’emprunt public confortable cette année. Il faut s’inquiéter si NaBFID s’avère être une autre source de fuite pérenne qui a été bloquée avec succès il y a deux décennies.

L’auteur est un économiste basé à New Delhi

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.