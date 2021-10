Nabil Fekir, le meilleur générateur de LaLiga

13/10/2021 à 9h36 CEST

Le milieu de terrain du Real Betis, Nabil Fekir, est l’un des joueurs les plus décisifs de la Liga au début de l’édition 2021/22 : il a généré un total de 27 occasions, le plus au cours de ces huit premiers jours.. Leur déséquilibre dans la zone des trois quarts maintient le Real Betis en dixième position en Liga et deuxième en Ligue Europa.

Le Français, qui a débarqué à Benito Villamarín à l’été 2019 en échange d’un montant proche de 20 millions d’euros, il a deux buts et deux passes décisives jusqu’à présent cette saison toutes compétitions confondues. Depuis qu’il portait les couleurs blanc et vert, il a marqué 14 buts et distribué 15 passes décisives en 81 matchs au total.

L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est un joueur d’un haut niveau technique et Manuel Pellegrini a su lui offrir un contexte pour briller de sa propre lumière dans l’écosystème du Real Betis. Accueilli au milieu de terrain ou ponctuellement tombé sur l’aile gauche, Fekir est un joueur par lequel passent la plupart des occasions en attaque et celui qui conditionne tout le réseau défensif.

Real Betis, une année pour être ambitieux

L’équipe dirigée par Manuel Pellegrini a entamé l’une des saisons les plus excitantes des cinq dernières années. Après avoir terminé sixième la saison dernière en Liga, les Andalous jouent la Ligue Europa cette année et veulent continuer à grandir en Liga et se consolider définitivement dans la zone noble du tableau avec le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Séville , Real Sociedad ou Villarreal.

Les Andalous ont connu quelques difficultés en début de Liga, avec trois victoires, trois nuls et deux défaites, mais en Ligue Europa ils ont été infaillibles et ajoutent six points sur six possibles. et ils suivent la dynamique du Bayer Leverkusen, actuellement en première position et l’un des grands favoris à la première place du groupe.