Nabil Fekir, le meilleur générateur des cinq ligues majeures

Le milieu de terrain du Real Betis, Nabil Fekir, est le joueur qui a généré le plus d’occasions de marquer dans les cinq grandes ligues de football au début de la saison 2021/22 avec un total de 20Identique à l’arrière droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold et au gaucher nantais Moses Simon.

français, qui Il est arrivé à l’été 2019 en échange d’un peu moins de 20 millions d’euros, est l’un des joueurs les plus importants du conseil d’administration de Manuel Pellegrini et cette saison, il a débuté dans tous les matches. Ajoutez une passe décisive et un but en six matchs entre toutes compétitions et un temps de jeu qui monte à 484 au total.

L’ancien champion de l’Olympique Lyon est en tête du classement devant Trent Alexander-Arnold et Simon, également avec 20 occasions créées, et la liste est composée de : Nabil Fekir (20 ans), Alexander-Arnold (20 ans), Moses Simon (20 ans), Berthomier (17 ans), Bourigeaud (17 ans), Jack Grealish (16), Clauss (16), Payet (16), Jiménez (15) et Luc Shaw (14)

La Ligue Europa, le rêve bétique

Les Andalous sont revenus en Ligue Europa après sept saisons sans remporter le ticket. Ils ont remporté la première victoire de la phase de groupes dans un match fou (4-3) contre le Celtic Glasgow et Ils sont en tête du classement avec les mêmes points que le Bayer Leverkusen, qui est le grand favori pour la première place du groupe G.

L’équipe de Manuel Pellegrini n’a remporté qu’une seule victoire en Liga lors des cinq premières journées et contre Osasuna ils auront l’opportunité de s’installer en haut du tableau : Ils ont ajouté six points sur quinze possibles et veulent oublier la défaite contre le Real Madrid et les nuls contre le RCD Espanyol, Cadix et le RCD Mallorca..