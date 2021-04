Nabil Fekir nie certaines rumeurs qui l’auraient confronté au Betis

04/07/2021

À 19:01 CEST

Martí Grau

Le milieu de terrain du Real Betis Nabil Fekir a voulu nier les rumeurs qui le mettaient en difficulté avec le club. Par un communiqué, l’agence représentant le footballeur français a démenti les informations de Carrusel Confidencial, où Ils avaient leur mécontentement avec le Betis pour une baisse de salaire due à la crise des coronavirus.

L’agence a entièrement nié les allégations portées contre le joueur. « Nous exprimons notre rejet le plus profond des informations qui qualifient l’attitude du footballeur de « mécontentement », « ennuyeux » ou « rebelle »« .

Comme expliqué, le joueur a voulu nier toute faute avec le club andalou. « Nabil Fekir, dément catégoriquement les informations publiées en relation avec la position du joueur et de notre agence pour les réajustements économiques proposés par le club« .

En outre, il souligne les bonnes relations que Fekir entretient à tout moment avec l’institution. « La relation entre le joueur et le club a été, est et sera exemplaire et n’a subi aucune détérioration pour quelque raison que ce soit.« .

Depuis le communiqué, la situation économique actuelle et les efforts consentis par de nombreuses équipes ont également été reconnus. « Nous sommes pleinement conscients de la réalité actuelle et du moment économique difficile que traversent toutes les couches de la société, et le football n’y est pas étranger« .

En conclusion, il a été fait mention du total l’engagement du joueur dans le projetainsi que son intégration et identification avec les valeurs prônées par le club Betic, qu’ils considèrent comme manifeste dès le premier jour où Fekir est arrivé à Séville.

Le joueur, pièce incontournable de l’équipe dirigée par Manuel Pellegrini, a ainsi réglé certaines rumeurs qui remettaient en cause sa continuité avec le Betis. Désormais, après le déni, sa continuité dans le club peut être une certitude.