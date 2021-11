Nabil Fekir s’apprête à rater le choc de Barcelone contre le Real Betis

Nabil Fekir, l’un des joueurs les plus importants du Real Betis, ne pourra pas entrer sur le terrain alors qu’il affronte le FC Barcelone samedi prochain en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

Il purgera une suspension d’un match après avoir été réservé lors de la victoire 3-1 du Betis contre Levante aujourd’hui. Il a décroché le jaune à la 71e minute, alors que son équipe gagnait 2-1. Il assisterait ensuite Juanmi à la 78e avant d’être remplacé par Diego Lainez dans le temps additionnel.

Fekir a été le joueur le plus utilisé du Betis cette saison et est un élément clé, agissant en tant que meneur de jeu pour los verdiblancos.

C’est un international français qui a rejoint l’Olympique Lyonnais en 2019.

De plus, Héctor Bellerín sera également indisponible en raison d’un carton rouge qu’il a reçu lors de la victoire 3-0 du Betis sur Elche le 21.

Le Betis occupe actuellement la 5e place du classement, quatre points devant Barcelone en septième, bien que les Catalans aient un match en main. Les deux sont sur une séquence de deux victoires consécutives. Le match au Camp Nou sera extrêmement important si les hommes de Xavi veulent au moins enregistrer une quatrième place cette saison.

Barcelone traverse toujours une crise de blessures, avec Martin Braithwaite, Pedri, Sergio Agüero, Ansu Fati et Sergi Roberto blessés. De plus, Dani Alves, Álex Collado et Moussa Wagué ne sont pas en mesure car ils ne sont pas inscrits. Ce dernier est également blessé.

Gerard Piqué et Sergio Busquets sont à un carton de la suspension.

Pour le Betis, il n’y a aucun risque de blessure ou de suspension à signaler.