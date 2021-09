Nabile Ahumada, Joaquina Mertz et Lucía Uribe sur la neutralité corporelle et l’amour de soi

LUCÍA URIBE, comédienne

Lucía Uribe dans une robe Marika Vera. Collier et bagues, BVLGARI. (Photo : @seojups pour ELLE Mexique)

Pour moi, le mouvement Body Positive fait exploser le mythe selon lequel la beauté est ce modèle inaccessible qui nous maintient toujours insatisfait de notre corps : celui avec une crème, un régime, du maquillage ou des squats nous serons enfin désirables et dignes de l’amour d’un homme. Quelle tristesse que l’amour de votre partenaire dépende de vous faire la violence de vous affamer ou de manger du brocoli salé pendant dix jours.

Pendant des décennies, nous avons été bombardés de séries, de films et de publicités avec un modèle de beauté féminine qu’ils nous vendent comme désirable. On nous a dit qu’être jeune, blanc, maigre, avec une peau lisse est la beauté. Mais qui a décidé qu’il en était ainsi ? Pourquoi n’y a-t-il pas de mandats de beauté aussi stricts pour les hommes et dans les films, ils peuvent être vieux, jeunes, maigres ou gros sans empêcher leur protagoniste de tomber amoureuse de lui ? Ils nous ont vendu que les femmes devraient entrer dans cette absurdité moule de beauté pour atteindre cet idéal qui, nous disait-on, nous rendrait heureux : être aimé par un homme.

Pour moi, regarder la série Girls de Lena Dunham était important parce que la personnalité et le corps du personnage principal étaient clairement hors du stéréotype plus fréquent de la beauté féminine que les séries et les films perpétuent. Que le personnage principal soit une femme intelligente, drôle, sexuelle et non hégémonique dans sa beauté était pour moi comme une bouffée d’air frais, et j’ai ressenti la paix du sentiment – au moins en partie – représenté dans une fiction.

Le mouvement Body Positive donne de la visibilité à une plus grande diversité de corps qui s’écartent de cet idéal absurde. Il nous invite à prendre conscience de la violence que ce système exerce contre les femmes et à quel point il est facile pour nous, faisant partie de ce système, d’exercer cette violence contre notre propre corps. C’est très important car en nous invitant à remettre en question ces idéaux, cela nous permet de découvrir quelle est notre propre définition de la beauté, qui, je l’espère, a toujours plus à voir avec notre propre liberté, notre plaisir, notre plaisir et nos soins, qu’avec le fait de nous mutiler pour s’il te plaît.

Nous devons être plus doux et plus aimants avec nous-mêmes. Sachez que ce n’est pas de notre faute si nous avons été élevés dans cette société qui rejette et punit les corps féminins ou les personnalités qui ne rentrent pas dans le canon de beauté patriarcal. Aussi qu’il faut reconceptualiser l’idée d’amour et de réussite, plutôt être attentif à ce qui nous fait vraiment plaisir, nous comble, nous fait chier de rire, nous rassure. Pour moi, arroser ces espaces qui me procurent du plaisir et dans lesquels je me sens libre est ce que j’apprécie le plus. Parce qu’en les procurant, ils ont plus d’importance dans ma vie et contrecarrent quelque peu la violence de la société.

Avec mon travail, je veux être honnête dans mes interprétations. Nous sommes pleins de contradictions et il y aura toujours des choses en nous que nous aimons et d’autres que nous n’aimons pas. En jouant, je sens que j’ai l’opportunité de partager cela : à travers mes personnages, je peux exprimer des peurs, des douleurs, des joies, des plaisirs, de la manière la plus transparente et la plus fidèle possible.

Il est important de se voir représenté car les fictions nous éduquent, elles nous montrent des mondes possibles. Et quand on voit, par exemple, un stéréotype de ce qu’est une femme belle et désirable, et qu’on le voit se répéter UN MILLION DE FOIS dans un million de fictions, une partie entre nécessairement dans notre psyché. Et c’est très nuisible car cela nous fait croire que nous devrions être comme ce stéréotype, mais c’est faux. Au lieu de cela, une diversité dans la fiction, dans la façon dont les histoires sont racontées, les corps qui y sont vus et la façon dont les personnages se rapportent les uns aux autres, peut ouvrir d’autres mondes aux téléspectateurs.