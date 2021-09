Nabisco et Nintendo s’associent pour lancer des cookies Oreo “Pokémon” en édition limitée

(Image de la société Pokémon)

La société Pokémon, qui gère les opérations internationales de la marque derrière la série Pokémon, a annoncé mercredi qu’elle s’est associée à Nabisco pour proposer un ensemble en édition limitée de biscuits Oreo sur le thème de Pokémon.

Selon les termes de l’accord, les fanatiques de Pokémon peuvent trouver des emballages Oreo de marque spéciale dans les magasins à partir du 13 septembre. Ceux-ci comprendront des biscuits spécialement gravés dans chaque emballage contenant des images de 16 Pokémon emblématiques, dont Pikachu, Bulbasaur, Charmander et Carapuce.

Dans ce qu’Oreo présente comme un “système de rareté des cookies” (c’est dans le communiqué de presse; je n’ai pas inventé cela), certains des 16 Pokémon Oreos sont délibérément rendus difficiles à trouver, de la même manière que certains Pokémon le sont. particulièrement difficile à attraper. Tous les sacs ne sont pas garantis ou même susceptibles de contenir les 16 cookies Pokémon. Les collectionneurs de produits dérivés Pokémon auront du pain sur la planche.

La promotion est destinée à se dérouler “jusqu’à épuisement des stocks”. Les fans qui souhaitent se lancer dans la chasse aux cookies peuvent précommander Pokémon Oreos sur le site Web d’Oreo à partir d’aujourd’hui.

La collaboration Pokémon/Oreo est également marquée par une installation artistique sur la promenade de Venice Beach à Los Angeles jusqu’au 3 octobre, qui présentera plus de 8 000 répliques 3D de Pokémon Oreos affichées sur une murale de 8 “x 22” dans un thème Pikachu conception. La fresque est fortement promue sur les comptes de médias sociaux d’Oreo, y compris son Instagram, pour les fans de cookies en dehors de LA

The Pokémon Company, dont le siège est à Tokyo, est une opération conjointe entre Nintendo, le développeur de Pokémon Game Freak et la société japonaise Creatures. Il est responsable de la gestion de la marque Pokémon dans le monde entier, y compris de son marketing et de ses licences, et possède un bureau américain à Bellevue, Washington (notamment, alors que la plupart des jeux de la série Pokémon sont exclusifs aux systèmes Nintendo, Pokémon lui-même n’appartient pas Nintendo.)

Le processus de collecte des Pokémon Oreos sera probablement encore compliqué par la grève en cours de Nabisco. Au moment de la rédaction, la grève est toujours en cours dans cinq villes de six États, dont Portland, Ore.

La société mère de Nabisco, Mondelēz International, confrontée à une augmentation de la demande de collations pendant la pandémie de COVID-19, a commencé à déplacer certains de ses travailleurs vers des équipes de 12 ou 16 heures sans augmentation correspondante de la rémunération des heures supplémentaires. Ceci, combiné à une décision de 2018 de Mondelēz de remplacer son programme de retraite des travailleurs par des plans 401 (k), a conduit à la grève.

En plus des Oreos, les marques touchées par la grève comprennent les craquelins Ritz, Chips Ahoy, Triscuits, Wheat Thins et Teddy Grahams. Alors que Nabisco avait taquiné la collaboration Pokémon en juin, ce qui signifie que l’accord n’est probablement pas une tentative cynique pour amener les clients sympathiques au travail à cesser de boycotter Oreos, le manque de main-d’œuvre pour la fabrication de biscuits pourrait entraîner des problèmes d’approvisionnement pour quiconque cherche à compléter leur ensemble. de Poké-cookies.