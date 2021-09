Nabisco Strike fait de Pokémon Oreos une collation beaucoup moins excitante

in

Image : Oréo

Ce matin, Oreo a annoncé une nouvelle variante de ses biscuits sandwich populaires décorés de personnages Pokémon. Mais même si j’aime les synergies entre marques, je me méfie aussi un peu de l’écharpe sur une reconstitution chocolatée et croustillante du visage de Pikachu lorsque les travailleurs en grève de Nabisco ont demandé au public de s’abstenir d’acheter les divers produits de collation de l’entreprise.

Les cookies Pokémon d’Oreo ont été révélés avec une bande-annonce impressionnante pour une collection de 16 modèles uniques mettant en vedette des monstres de poche comme Pikachu, Squirtle, Jigglypuff et plus encore. Bien sûr, ce ne serait pas un produit Pokémon sans une sorte de chasse obsessionnelle pour l’accompagner, ce qui signifie qu’une poignée de modèles (je vous regarde, Mew) seront apparemment plus difficiles à “découvrir” que d’autres.

Vous pouvez même pré-commander des packages de ces friandises Pokémon dès maintenant avant leur lancement le 13 septembre, une phrase mystifiante à écrire sur les produits de boulangerie.

Avant aujourd’hui, cependant, le fabricant d’Oreo Nabisco et la société mère Mondelez International faisaient l’actualité pour des raisons moins fantaisistes.

Les employés de Nabisco appartenant au Syndicat international de la boulangerie, de la confiserie, du tabac et des meuniers (BCTGM) sont en grève depuis le 10 août en raison de désaccords avec l’entreprise lors de la négociation d’un nouveau contrat de travail. Les principaux points de discorde incluent la pression de Nabisco pour un travail obligatoire le week-end, des quarts de travail plus longs sans rémunération des heures supplémentaires et un nouveau régime d’assurance maladie qui augmente les coûts pour les travailleurs.

« Fondamentalement, la principale chose que nous essayons d’obtenir est un contrat équitable », a déclaré Nathan Williams, un pétrolier de Nabisco de Virginie, à Motherboard le mois dernier. « Pendant la pandémie, nous sommes venus sept jours sur sept. Certaines personnes ont travaillé chaque jour – 16 heures par jour – pendant trois mois. Pour [Nabisco leadership], il s’agit de trouver le moyen le moins cher de faire des cookies.

Les débrayages ont commencé à Portland, mais se sont rapidement étendus aux usines Nabisco à Addison, Aurora, Chicago, Norcross et Richmond. Depuis lors, les travailleurs ont appelé les consommateurs à éviter les produits Nabisco comme les Oreos, Chips Ahoy et Ritz.

«C’était juste constant. Jamais eu de temps à passer avec les enfants. Je n’ai jamais eu de temps à passer avec la famille », a déclaré l’opérateur de machine Steven James lors d’une récente interview avec Yahoo! La finance. « Nous avions une direction qui travaillait à domicile. Alors, bien sûr, ils étaient bons, ils étaient en sécurité. Nous risquons nos vies en sortant tous les jours en travaillant toutes ces heures. Nous essayons de dire à tout le monde, n’achetez pas de produits Nabisco pour le moment, car nous sommes en grève.

C’est un triste fait que, à un certain niveau, il n’y a pas de consommation éthique sous le capitalisme. Mais cela ne signifie pas que nous devons simplement ignorer ces problèmes, surtout lorsque les travailleurs eux-mêmes nous supplient de faire le petit sacrifice de nous passer un peu de nos collations préférées. Pokémon ou non, je peux me passer d’Oreos jusqu’à ce que les innombrables personnes qui les fabriquent soient enfin traitées avec un minimum de respect pour leur travail.