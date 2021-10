Naby Keita a été qualifié de « pas assez bon » pour Liverpool, car Jurgen Klopp a été invité à s’attaquer aux quatre derniers « moyens » de son équipe.

Les Reds ont arraché un vainqueur tardif pour battre l’Atletico Madrid 3-2 dans un thriller de la Ligue des champions, où Keita a marqué un but époustouflant et Mohamed Salah a battu un autre record de buts, mais ce n’était pas simple pour les Reds.

Keita a marqué un but brillant avant d’être retiré à la mi-temps

Keita a marqué un hurleur contre l’Atletico Madrid

Liverpool a pris une avance de 2-0 avant qu’Antoine Griezmann ne marque deux fois, Keita jouant un coup de main dans les deux buts de l’Atletico après avoir lui-même marqué un hurleur.

Il a été remplacé à la mi-temps par Klopp, qui a fait venir Fabinho à sa place.

Et la légende de Liverpool Dietmar Hamann a déchiré le milieu de terrain lors du petit-déjeuner talkSPORT de mercredi, affirmant qu’il avait été battu trop facilement pour les buts.

« Je dois dire que je pense que Keita était en faute pour les deux buts », a déclaré Hamann, qui n’a pas été impressionné par la signature de 54 millions de livres sterling.

« Je sais qu’il a eu quelques blessures, mais je ne pense pas qu’il soit assez bon pour Liverpool.

Keita a rejoint Liverpool en provenance du RB Leipzig en 2018 et a eu du mal à respecter son prix de 54 millions de livres sterling

« Si vous marquez un but comme il l’a fait, vous devriez être plein de confiance, vous devez faire vos devoirs défensifs et j’ai l’impression qu’il veut juste jouer avec le ballon et quand Liverpool a pris possession du ballon.

«Vous ne pouvez pas faire ça et il n’est pas assez bon pour faire ça.

« La façon dont il a été battu pour les deux premiers buts était tout simplement trop facile. »

Le héros d’Istanbul de 2005 a ajouté: « Défensivement, Liverpool était assez moyen car ils en ont concédé deux et la raison pour laquelle ils sont restés dans le match parce qu’ils ont fait deux ou trois bons arrêts, [Alisson] Becker était à nouveau exceptionnel.

Klopp a eu ses propres moments de fureur dans la rencontre passionnante

« C’est quelque chose qu’ils doivent régler. Ils ont remporté la Ligue des champions et la Premier League alors qu’ils étaient aussi bons défensivement que n’importe qui, mais hier, ils ont concédé que les occasions et les buts étaient beaucoup trop faciles.

La victoire à l’Atletico a mis Liverpool au bord de la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir remporté ses trois premiers matchs.

Les choses se passent également bien en Premier League, les Reds n’étant qu’à un point du leader Chelsea.

L’équipe de Klopp n’a pas encore été battue cette saison, quelle que soit la compétition, et bien qu’elle ne soit pas aussi solide à l’arrière, Hamann insiste sur le fait qu’elle est l’une des favorites pour le titre.

Klopp a été averti de ses problèmes défensifs

Hamann a ajouté : « Je pense que Liverpool et City ont une longueur d’avance sur tout le monde. Je ne vois personne battre ces deux-là. Si vous terminez au-dessus d’eux, vous gagnerez la ligue.

« Je ne peux tout simplement pas le voir. Je pense qu’ils sont dans une ligue différente de Chelsea, Man United et les autres.

« La Ligue des champions, vous ne la connaissez tout simplement pas. La meilleure équipe ne gagne pas toujours la Ligue des champions, nous l’avons vu par le passé.

