NACH Timings: le salaire, la pension, les dividendes, les autres paiements et les investissements via NACH seront disponibles tous les jours, selon RBI

Les salaires, pensions, intérêts, dividendes et autres paiements et investissements via la National Automated Clearing House (NACH), un système de paiement en bloc exploité par NPCI, peuvent être effectués tous les jours de la semaine à partir du 1er août 2021, selon la « Déclaration sur Politiques de développement et de réglementation » publié aujourd’hui (4 juin 2021).

NACH facilite les virements un-à-plusieurs, tels que le paiement de dividendes, d’intérêts, de salaires, de retraite, ainsi que la collecte de paiements relatifs à l’électricité, au gaz, au téléphone, à l’eau, aux versements périodiques de prêts, aux investissements dans des fonds communs de placement, aux primes d’assurance.

RBI a déclaré que NACH est devenu un mode numérique populaire et important de transfert d’avantages directs (DBT) à un grand nombre de bénéficiaires, aidant le transfert de subventions gouvernementales pendant le COVID-19 actuel de manière opportune et transparente.

À l’heure actuelle, NACH n’est disponible que les jours où les banques sont fonctionnelles. À partir du 1er août, cette installation sera disponible tous les jours de la semaine.

« NACH n’est actuellement disponible que les jours où les banques sont fonctionnelles. Dans l’intérêt de la commodité du client et pour profiter de la disponibilité du RTGS tous les jours de l’année, il est proposé de rendre disponible NACH tous les jours de la semaine tout au long de l’année, à compter du 1er août 2021 », a déclaré RBI.

