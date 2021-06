N’achetez pas ces offres de téléphone Amazon Prime Day – achetez-les à la place

Il existe de nombreuses offres de téléphonie Prime Day en direct en ce moment, y compris des remises intéressantes sur la série Galaxy S21, Note 20 Ultra, et plus encore. Avec autant de téléphones parmi lesquels choisir, cela peut devenir écrasant si vous cherchez à mettre à niveau.

Donc, dans cet article, je vais essayer de dissiper la confusion autour des offres téléphoniques populaires et proposer des suggestions sur la façon de dépenser votre argent pour maximiser la valeur. Donc, si vous cherchez à acheter un produit phare de valeur, une option axée sur le budget ou un téléphone de jeu doté des dernières innovations matérielles, ce sont les meilleurs téléphones que vous devriez réellement acheter pour Prime Day.

N’achetez pas le OnePlus 8 – procurez-vous plutôt le Galaxy A71 5G

Le OnePlus 8 est tombé à seulement 350 $ en ce moment, et c’est une excellente affaire lorsque vous regardez le matériel que vous obtenez. Cependant, ce n’est pas la meilleure option dans cette catégorie pour le moment. Le Galaxy A71 obtient cette distinction – je l’ai appelé le meilleur milieu de gamme Samsung l’année dernière – et il continue d’être une excellente option globale en 2021.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

C’est particulièrement vrai pour la version 5G qui est en vente pour seulement 375 $ en ce moment. Ce modèle est alimenté par le Snapdragon 765G et comprend une connectivité Sub-6 5G pour T-Mobile et AT&T. Bien sûr, le matériel n’est pas au même niveau que le OnePlus 8 ; vous obtenez un écran AMOLED 60 Hz standard et le Snapdragon 765G n’est pas aussi rapide que le Snapdragon 865 en termes de jeu.

Mais là où brille le Galaxy A71 5G, c’est le logiciel. Le OnePlus 8 et le Galaxy A71 5G ont tous deux un an à ce stade, mais comme Samsung garantit trois ans de mises à jour de la plate-forme, le A71 sera mis à jour vers Android 13. Le OnePlus 8, quant à lui, ne sera pas mis à jour après Android 12. Un autre le point en faveur de l’A71 est les mises à jour de sécurité ; avec quatre ans de mises à jour de sécurité, le téléphone restera pertinent beaucoup plus longtemps que le OnePlus 8. Donc, si vous avez besoin d’un téléphone de milieu de gamme pour moins de 400 $, mettez la main sur le Galaxy A71 5G.

Samsung Galaxy A71 5G | 225 $ de rabais sur Amazon

Le Galaxy A71 5G combine un ensemble matériel robuste avec des mises à jour logicielles à long terme qui lui confèrent un net avantage dans le segment de milieu de gamme. Si vous voulez un téléphone qui sera mis à jour vers Android 13 et recevra quatre ans de correctifs de sécurité, c’est celui qu’il vous faut.

N’achetez pas le Nokia 8.3 – prenez plutôt le Galaxy S20 FE

Le Nokia 8.3 5G a fait ses débuts pour 700 $ à la fin de l’année dernière, et il est actuellement en vente pour 468 $. Bien que cela puisse sembler une bonne affaire, vous ne devriez pas acheter ce téléphone. HMD Global a eu la bonne idée en se rangeant du côté de l’initiative Android One de Google, mais son exécution est loin d’être parfaite.

Les téléphones Nokia ont eu du mal à recevoir les mises à jour Android à temps, et cela a également été le cas pour le Nokia 8.3. C’est pourquoi vous devriez plutôt acheter le Galaxy S20 FE. Nous l’avons appelé le meilleur téléphone Android de 2020, et pour une bonne raison : le téléphone offre les meilleures fonctionnalités du Galaxy S20 à un prix beaucoup plus abordable, et pour Prime Day, vous pouvez mettre la main sur le S20 FE 5G pour seulement 480 $, 220 $ de réduction sur son prix de lancement.

Le Galaxy S20 FE 5G est doté d’un matériel exceptionnel ; vous obtenez un panneau AMOLED 120 Hz, un chipset Snapdragon 865, une connectivité 5G, le même appareil photo principal de 12 MP que le S20 ordinaire et une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 25 W. Le fait que vous puissiez obtenir le téléphone pour 480 $ en fait l’une des meilleures offres technologiques Prime Day, et comme les autres téléphones Samsung de milieu de gamme, le S20 FE recevra trois mises à jour Android et quatre ans de correctifs de sécurité.

Samsung Galaxy S20 FE 5G | 221 $ de rabais sur Amazon

Le Galaxy S20 FE 5G continue d’être un produit phare de grande valeur en 2021. C’est toujours l’un des meilleurs packages matériels que vous trouverez pour moins de 500 $, et avec trois mises à jour garanties, le téléphone passera à Android 13 une fois qu’il fonctionnera. sortir l’année prochaine.

N’achetez pas le Moto G Power 2021 – achetez plutôt la version 2020

Maintenant, je ne recommande normalement pas d’acheter un téléphone plus ancien, mais c’est le cas en ce qui concerne le Moto G Power 2021. Le Moto G Power 2020 était l’un de nos téléphones économiques préférés, et comme pour le modèle 2021 … pas tellement de.

Motorola a intentionnellement rétrogradé le matériel du modèle 2021, ce qui en fait une mauvaise recommandation. Le Moto G Power 2020 dispose d’un écran Full HD de 6,4 pouces (2300 x 1080) avec son stéréo, d’un chipset Snapdragon 665, d’un appareil photo de 16 MP et d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 10 W. Le modèle 2021, quant à lui, a un écran plus grand de 6,6 pouces mais à une résolution inférieure de 720p (1600 x 720), un appareil photo Snapdragon 662, 48MP et une batterie de 5000mAh avec une charge rapide de 15W.

L’appareil photo 48MP peut ressembler à une mise à niveau, mais il n’y a pas trop de différence entre les deux téléphones dans ce domaine, et le fait que la version 2021 ait un écran basse résolution en fait un non-démarreur. Le Moto G Power 2020 est maintenant en vente pour 210 $, tandis que la version 2021 est à 200 $. Bien que vous payiez 10 $ de plus pour un téléphone plus ancien, le Moto G Power 2020 est toujours le meilleur choix uniquement pour l’écran Full HD et les haut-parleurs stéréo.

Moto G Power 2020 | 40 $ de rabais sur Amazon

Le Moto G Power 2020 est le téléphone économique à acheter pour Prime Day. Il est plus rapide au quotidien et le panneau Full HD ainsi que le son stéréo lui confèrent un avantage distinct sur son successeur.

N’achetez pas le TCL 10 Pro – obtenez le Galaxy A42 5G

Le TCL 10 Pro est un choix intéressant dans le segment de milieu de gamme, et il est actuellement disponible pour 295 $, une remise de 105 $ par rapport à son prix de détail de 400 $. L’appareil obtient beaucoup de bons résultats ; vous obtenez un écran AMOLED avec HDR10, un chipset Snapdragon 674, un appareil photo 64MP décent à l’arrière et une batterie de 4500mAh.

Mais si vous allez dépenser 300 $ sur un téléphone pour Prime Day, vous devriez acheter le Galaxy A42 5G. Le téléphone a été dévoilé il y a deux mois pour 400 $, et il est maintenant en vente pour 300 $ – un rabais de 100 $. L’A42 5G a été lancé avec Android 11 prêt à l’emploi, et comme Samsung déploie trois mises à jour de plate-forme, il recevra la mise à jour Android 14 une fois qu’elle sera disponible deux ans plus tard. Cela fait immédiatement de l’A42 5G une option attrayante dans cette catégorie.

Le Galaxy A42 5G dispose d’un chipset Snapdragon 750G, d’un appareil photo 48MP à l’arrière qui prend des photos décentes dans toutes les conditions d’éclairage, d’une batterie de 5000mAh avec une charge rapide de 15W et d’une prise jack 3,5 mm. Cependant, tout n’est pas fluide, car le téléphone dispose d’un écran AMOLED 720p. À part cela, il s’agit d’un package exceptionnel et vous bénéficiez également d’une connectivité 5G pour les États-Unis.

Samsung Galaxy A42 5G | 100 $ de rabais sur Amazon

Si vous pouvez regarder au-delà de l’écran 720p, le Galaxy A42 5G est l’un des packages les plus économiques que vous trouverez dans cette catégorie. Ce téléphone a été lancé il y a à peine deux mois et est déjà en baisse de 100 $.

N’achetez pas le OnePlus 9 – procurez-vous plutôt le Red Magic 6

Le OnePlus 9 est l’un des produits phares les plus économiques que vous puissiez acheter actuellement, mais il est coûteux. Le téléphone a fait ses débuts à 730 $, et il est tombé à 700 $, une économie dérisoire de 30 $. Donc, si vous cherchez à acheter un téléphone de jeu pour Prime Day, vous devriez envisager le Red Magic 6.

Le Red Magic 6 a fait ses débuts en mai pour 650 $, mais le téléphone est en vente pour 528 $, soit 20 % de réduction sur son prix de détail. Le téléphone va de pair avec les derniers fleurons en termes de matériel : vous obtenez un écran AMOLED de 6,8 pouces avec un rafraîchissement insensé de 165 Hz, le dernier chipset Snapdragon 888, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage en standard, appareil photo 64MP à l’arrière, et une batterie de 5050mAh avec une charge rapide de 66W.

Bien sûr, le design n’est peut-être pas du goût de tout le monde, mais si vous voulez le meilleur matériel au prix le plus bas, le Red Magic 6 est clairement le favori.

Magie Rouge 6 | 132 $ de rabais sur Amazon

Le Red Magic 6 est un téléphone de jeu exceptionnel, offrant le dernier matériel à un prix incroyable. Si vous jouez à beaucoup de jeux sur votre téléphone, alors c’est le téléphone évident à acheter pour Prime Day.

