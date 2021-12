N’achetez pas d’actions MTTR jusqu’à ce qu’elles transforment le potentiel en profit

Société de données spatiales Matterport (NASDAQ :MTTR) est devenue publique en juillet à la suite d’une fusion de société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) avec Gores Holdings VI. Matterport a reçu 605 millions de dollars en espèces au total dans le cadre de cette transaction SPAC, dont 310 millions de dollars de Gores Holdings VI et 295 millions de dollars d’autres investisseurs institutionnels. C’est beaucoup d’argent pour l’entreprise, mais l’action MTTR est-elle une bonne affaire pour les investisseurs ?

Source : Ken Wolter / Shutterstock.com

L’action MTTR a augmenté de 100 % au cours des trois derniers mois, ouvrant à 33,25 $ le 1er décembre. Elle a atteint un sommet de 52 semaines au début de la séance de bourse du 1er décembre à 37,60 $. Les investisseurs de croissance verront probablement une poursuite de leur élan. Les investisseurs axés sur la valeur verront une toute nouvelle histoire. La société a un vaste marché adressable à explorer, mais un cours boursier élevé.

Plusieurs risques font désormais de Matterport un pari risqué sur des technologies innovantes qui nous occuperont au cours des prochaines années.

Qu’est-ce que Matterport ?

Matterport permet aux entreprises de produire et de stocker des recréations numériques de lieux réels. Voici comment l’entreprise explique pourquoi cela est précieux :

« Les modèles 3D immersifs sont l’outil le plus efficace pour connecter les personnes et les lieux afin d’améliorer la collaboration et d’accélérer la gestion de projet. Matterport facilite la création de jumeaux numériques idéaux pour promouvoir des propriétés à vendre ou à louer, planifier des projets de construction ou capturer des lieux spéciaux.

Cette technologie peut s’adresser à un marché en pleine croissance. Le métaverse promet de tout déplacer, du travail à la socialisation en passant par le divertissement et un monde numérique en 3D.

Le PDG RJ Pittman en a discuté en juillet :

« Nous numérisons toutes sortes de bâtiments et d’espaces, des maisons aux hôtels, en passant par les gratte-ciel, les bureaux et les usines. Nous portons de la matière depuis 10 ans. Et nous avons des bâtiments numérisés dans plus de 150 pays. Et des millions de bâtiments et d’espaces ont été portés de matière. Mais comme vous l’avez dit, ce n’est que le point de départ contre cette énorme opportunité de plus de quatre milliards de bâtiments. »

Les utilisateurs de Matterport peuvent créer un jumeau numérique – une copie numérique d’un lieu ou d’un objet du monde réel – et utiliser leur jumeau numérique pour les affaires et le marketing. Les possibilités de commercialisation sont illimitées.

La direction de Matterport estime que le concept de jumeau numérique en est encore à ses balbutiements. Cela en soi présente une grande opportunité de marché pour Matterport. Pittman dit que « le monde construit est le plus grand marché ininterrompu avec moins de 1% numérisé. »

Bénéfices de l’action MTTR

Aussi excitant que puisse être l’avenir de l’immobilier numérisé, les investisseurs ne devraient pas être trop satisfaits des bénéfices de Matterport au troisième trimestre.

Les investisseurs optimistes examineront les faits saillants tels que les revenus totaux de 27,7 millions de dollars, en hausse de 10 % par rapport à l’année précédente ; revenus d’abonnement de 15,7 millions de dollars, en hausse de 36 % ; et 439 000 abonnés au total, en hausse de 116 %. C’est la croissance.

Cependant, les investisseurs conservateurs verront une perte par action de 86 cents selon les PCGR et une perte par action non PCGR de 6 cents et se demanderont si 62,7 millions de dollars de revenus récurrents annuels sont raisonnables pour une entreprise publique avec une capitalisation boursière de 7,5 milliards de dollars dans laquelle investir maintenant. . L’envolée du stock MTTR a plus à voir avec l’enthousiasme que la performance.

Y a-t-il du potentiel à Matterport ? Absolument. Existe-t-il des données financières solides pour soutenir le cours actuel de l’action ? Certainement pas. La plus grande question est de savoir comment Matterport utilisera l’argent levé via la fusion SPAC. Le marketing et l’amélioration de la technologie 3D sont des efforts louables, mais je suis préoccupé par la consommation de liquidités de l’entreprise.

Matterport a besoin d’une croissance agressive des ventes pour les prochains trimestres. Tant que ce n’est pas rentable, le prix n’est pas justifié. Un récent partenariat avec Méta-plateformes (NASDAQ :FB) est un catalyseur de profits potentiels.

Matterport doit produire des résultats avant de devenir un bon investissement. Gardez un œil sur cette entreprise de données spatiales, mais demandez simplement ceci. Si le potentiel du marché est aussi important que le prétend l’entreprise, la croissance des revenus et la rentabilité arriveront bientôt.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.