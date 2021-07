N’achetez pas d’actions NVAX jusqu’à ce que son vaccin Covid-19 obtienne l’approbation de la FDA

in

Avec le ralentissement des taux de vaccination contre le Covid-19 dans le monde, ce n’est pas le moment d’acheter une société de biotechnologie Novavax (NASDAQ :NVAX) Stock.

Source : Ascannio/Shutterstock.com

L’action NVAX a chuté de 10% entre le 20 juillet et le 27 juillet alors que l’espoir s’estompe que la société sera en mesure de commercialiser son vaccin Covid-19 à temps pour capitaliser sur la demande de vaccination contre la maladie respiratoire mortelle.

Le cours de l’action Novavax a maintenant baissé de 23 % depuis fin avril et est inférieur de 37 % à son plus haut de 52 semaines atteint début février de cette année. Alors que le stock reste en hausse de 63% sur l’année, la plupart de ces gains se sont produits début janvier lorsque les taux d’infection à Covid-19 dans le monde étaient à leur maximum.

L’action NVAX continuant de reculer, les investisseurs feraient mieux de rester sur la touche pour le moment.

Cibler les pays en développement

Novavax est, c’est sûr, en retard pour la fête de la vaccination contre le Covid-19. La société basée à Gaithersburg, dans le Maryland, continue d’attendre l’autorisation d’utilisation d’urgence de son vaccin Covid-19, appelé NVX-CoV2373, de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Bien que la société soit convaincue qu’elle finira par obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence sur la base des résultats de son essai clinique de stade avancé, il n’est pas clair quand la FDA approuvera réellement le vaccin de Novavax. La dernière en date de la société est qu’elle espère recevoir l’approbation de la FDA au cours du troisième trimestre en cours.

Pendant ce temps, les taux de vaccination dans les pays développés tels que les États-Unis, l’Angleterre et le Canada semblent plafonner car plus de la moitié de la population de ces pays a été vaccinée contre Covid-19. Les inoculations ont considérablement ralenti car les personnes qui veulent ou peuvent se faire vacciner l’ont fait en utilisant les vaccins développés par les rivaux de Novavax Pfizer (NYSE :PFE) et Moderna (NASDAQ :ARNm).

Novavax fonde ses espoirs sur les contrats qu’il a pour fournir 1,1 milliard de doses de son vaccin à des pays en développement tels que l’Inde, le Pakistan et dans toute l’Afrique. La société souligne également les discussions en cours avec des pays comme le Japon, qui pourraient potentiellement commander 150 millions de doses de son vaccin. Quoi qu’il en soit, le vaccin Covid-19 de Novavax ne semble pas susceptible d’être déployé à court terme et il est peu probable qu’il ait un impact significatif sur les bénéfices de l’entreprise en 2021.

La société pourrait avoir plus de succès avec le vaccin qu’elle développe pour traiter simultanément le Covid-19 et la grippe (la grippe). Ou en fournissant aux gens des injections de rappel Covid-19.

Au-delà du Covid-19

Outre son candidat vaccin Covid-19, Novavax se concentre sur le développement de traitements contre les maladies infectieuses. La société a actuellement un total de huit candidats vaccins dans son pipeline, en plus de son vaccin Covid-19. Cependant, seul son vaccin contre la grippe, appelé NanoFlu, est sur le point d’être prêt à être présenté à la FDA pour approbation. NanoFlu a rapporté des données positives d’un essai clinique de phase 3 réalisé l’année dernière, bien que l’approbation réglementaire ne soit pas garantie.

Bien que Novavax possède ses propres installations de production en République tchèque et en Suède, elle les loue principalement à d’autres sociétés pharmaceutiques pour produire leurs vaccins et médicaments. Il convient également de répéter que Novavax est une entreprise en activité depuis 1987 mais n’a pas encore réussi à commercialiser un seul vaccin. Compte tenu de ses antécédents et de l’état actuel de son pipeline, les investisseurs ne devraient pas espérer un produit de rupture de sitôt.

N’achetez pas d’actions NVAX

L’achat d’actions Novavax à la baisse n’est pas recommandé, d’autant plus qu’il n’est pas clair où le cours de l’action pourrait atteindre son plus bas. Wall Street est clairement devenu impatient en attendant l’approbation de la FDA du vaccin Covid-19 de la société, et le pipeline de produits n’inspire pas confiance.

Alors que l’objectif de prix médian de l’action est de 272 $ par action, ce qui implique un gain potentiel de 40 % par rapport aux niveaux actuels, cette augmentation repose presque entièrement sur l’obtention de l’approbation de la FDA et la capacité d’atteindre les objectifs de vente prévus de son vaccin Covid-19. . Pour l’instant, rien de tout cela n’est arrivé.

En attendant, les investisseurs ne devraient pas acheter d’actions NVAX.

A la date de publication, Joël Baglole n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.