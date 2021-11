N’achetez pas d’actions Paytm malgré une remise de 27%, disent les analystes ; la correction des prix ne parvient pas à convaincre la rue

Les actions Paytm ont ouvert à Rs 1 955 par action sur l’ESB, en baisse de 9,07 % par rapport au prix de l’introduction en bourse.

La forte correction des actions Paytm n’a pas réussi à convaincre les analystes, qui restent réticents à conseiller aux investisseurs d’acheter la société de technologie financière après que l’action a chuté de 20% le jour de la cotation. Les valorisations sont toujours considérées comme chères et l’étiquette déficitaire du géant de la fintech rebute les analystes de Dalal Street. « Je ne pense pas que ce soit un bon achat, je pense que c’était trop cher », a déclaré à Financial Express Online Sanjiv Bhasin, directeur d’IIFL Securities. One 97 Communications, la société mère de Paytm, a perdu jusqu’à 27% du prix de l’introduction en bourse, le premier jour de négociation, effaçant de gros morceaux de la richesse des investisseurs dans les heures suivant la négociation. Les actions Paytm ont atteint un creux intra-journalier de 1 564 Rs par action, en baisse par rapport au prix d’introduction en bourse de 2 150 Rs pièce.

N’achetez pas la trempette

Les actions Paytm ont ouvert à Rs 1 955 par action sur l’ESB, en baisse de 9,07 % par rapport au prix de l’introduction en bourse. Quelques minutes après le début des échanges de la journée, l’action a chuté de plus de 15% et après une heure, elle a été vue osciller entre 20 et 25%, sans tentative majeure de récupérer les pertes. Le vétéran du marché Sanjiv Bhasin a déclaré que la baisse actuelle des actions Paytm ne justifie toujours pas une note d’achat de sa part. « Le marché est incertain et tout le monde escomptait une offre aussi importante avec très peu de visibilité sur l’avenir. Je pense que les investisseurs ne devraient pas acheter en baisse et attendre que l’action se stabilise et voir quelle est alors la couleur du marché et partir de là », a-t-il ajouté.

Avant même la cotation de Paytm, les analystes s’inquiétaient des valorisations demandées par la société. Pour ajouter à cela, Paytm n’est pas encore devenu rentable et beaucoup prédisent plusieurs années avant qu’il ne commence à déclarer des bénéfices.

Éviter les paris importants

Bien que Paytm ait considérablement baissé et effacé 25% de la richesse des investisseurs en introduction en bourse, les analystes conseillent aux investisseurs de rechercher d’autres opportunités plutôt que Paytm. « Nous ne pensons pas que ce soit un bon point d’entrée. Dans une note précédente, nous avions dit qu’il y avait d’autres entreprises à considérer dans les entreprises du nouvel âge, mais les investisseurs devraient éviter de faire des paris importants », a déclaré Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking. « Pour Paytm, même les niveaux actuels n’ont pas de sens », a-t-il ajouté.

Paytm pas un leader

Une préoccupation qui tire le stock vers le bas est la complexité de l’entreprise. « L’un des facteurs qui pèsent sur l’action est le fait que peu de gens savent exactement ce que fait Paytm et comment ils vont générer des bénéfices », a déclaré Aditya Kondawar, directeur de l’exploitation, JST Investments. « Paytm n’est pas exactement un leader dans aucune des entreprises qu’il dirige. La marque Paytm, bien sûr, est précieuse avec une forte clientèle, mais les évaluations actuelles n’ont aucune marge de sécurité », a-t-il ajouté.

Des préoccupations similaires ont été soulevées par la société de courtage étrangère Macquarie plus tôt dans la journée, qui prévoyait une baisse de 44% du prix de l’introduction en bourse. Les analystes de Macquarie ont noté que Paytm est actuellement un gros consommateur d’argent avec les doigts dans trop de tartes. La société de courtage a ajouté que Paytm ne pourrait rendre le flux de trésorerie disponible positif que d’ici l’exercice 2029-30.

Sinon Paytm, où investir

Sanjiv Bhasin a déclaré qu’il était optimiste sur les actions informatiques à grande capitalisation au lieu de Paytm. « Nous sommes optimistes sur les actions informatiques à grande capitalisation telles que TCS, Wipro, Infosys, Tech Mahindra. Nous préférons mettre notre argent là-bas », a-t-il déclaré. Pendant ce temps, Ajit Mishra pense que les investisseurs peuvent investir dans des sociétés Internet de la nouvelle ère telles que Nykaa, Zomato, Policybazaar, mais conseille la prudence tout en demandant aux investisseurs d’investir de manière échelonnée en gardant à l’esprit des évaluations coûteuses.

