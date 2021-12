N’achetez pas d’actions RIVN jusqu’à ce que la tendance des actions EV s’effondre

Avec le recul, le Rivien (NASDAQ :RIVN) l’introduction en bourse (IPO) semble opportune. Faisant ses débuts sur les marchés publics peu de temps après que le projet de loi sur les infrastructures américain ait renouvelé l’intérêt pour les jeux de véhicules électriques (VE), l’action RIVN avait donc beaucoup à faire dès le départ.

Au sommet de l’excitation refoulée pour la startup EV, qui compte Amazon (NASDAQ :AMZN) et Gué (NYSE :F) en tant que bailleurs de fonds, il est logique qu’il soit passé de son prix d’introduction en bourse de 78 $ par action à un sommet de 179,47 $. Depuis lors, il est tombé à environ 115 $ par action.

Mais si vous ne l’avez pas acheté lorsqu’il a commencé à être négocié le 10 novembre, devriez-vous le chasser maintenant ? Pas si vite. Oui, maintes et maintes fois, les sceptiques des stocks de véhicules électriques se sont trompés. Tesla (NASDAQ :TSLA) les critiques ont dû manger une humble tarte en 2020. Même les sceptiques de Groupe lucide (NASDAQ :LCID) se sont finalement trompés, car le constructeur de véhicules électriques de luxe progresse à un rythme effréné.

Cependant, bien que cette startup de véhicules électriques axée sur le marché de masse ait la chance de devenir un constructeur automobile majeur, cela ne fait pas à lui seul que l’action RIVN est un achat. L’action a chuté depuis que l’excitation entourant son introduction en bourse s’est estompée, et elle pourrait le faire à nouveau une fois la frénésie actuelle des actions EV terminée. Par conséquent, il est préférable de prendre votre temps avec Rivian.

RIVN Stock en un coup d’œil

Rivian est peut-être la dernière entreprise de véhicules électriques à entrer en bourse, mais ce n’est pas exactement un nouveau venu. Fondée en 2009 par le PDG RJ Scaringe, il a fallu près d’une décennie à l’entreprise pour vraiment démarrer.

La startup a commencé par racheter un ancien Mitsubishi (OTCMKTS :MMTOF) à Normal, dans l’Illinois en 2017 et a obtenu des investissements d’Amazon et de Ford en 2019. Rivian a ensuite levé des milliards supplémentaires auprès de Prix ​​T. Rowe (NASDAQ :TROW) et d’autres investisseurs institutionnels. Au total, il a levé 10,5 milliards de dollars dans des tours de table privés.

Après l’introduction en bourse de RIVN, l’entreprise de Scaringe ajoute maintenant 12 milliards de dollars supplémentaires à ses coffres. C’est bien au-dessus des 4,8 milliards de dollars que Lucid a dans son coffre de guerre et des 16,1 milliards de dollars en espèces que Tesla a sous la main. Cependant, une bonne partie des 22,5 milliards de dollars de liquidités de cette entreprise sera utilisée pour financer son expansion.

Toujours au stade de pré-revenus, Rivian est à des années de générer les revenus et/ou les bénéfices nécessaires pour justifier sa valorisation de près de 100 milliards de dollars. Alors, pourquoi les investisseurs sont-ils si enthousiasmés par cette entreprise en particulier ?

La réponse est simple. Si Lucid, qui s’attaque uniquement au marché du luxe, vaut 90 milliards de dollars pour M. Market aujourd’hui, une entreprise qui s’attaque au marché de masse mérite probablement une évaluation plus élevée.

En regardant les détails, cependant, cela n’a pas de sens de lui attribuer cette valeur. Cela n’empêchera peut-être pas les actions de Rivian de facturer plus haut en ce moment. Mais avec le temps, le battage médiatique spécifique au secteur et à l’entreprise pourrait à nouveau s’estomper, poussant les actions à la baisse.

Qu’est-ce qui pourrait faire baisser à nouveau le prix de Rivian

L’action RIVN pourrait rester à des niveaux d’environ 115 $. Pourtant, les principaux moteurs de sa récente hausse étaient de nature à court terme. Ses actions ont été stimulées à la fois par le battage médiatique renouvelé autour des actions de véhicules électriques et par l’enthousiasme spécifiquement suscité par cette société.

On ne sait pas combien de temps durera cette dernière vague de buzz autour des stocks de véhicules électriques. Mais à un moment donné, les investisseurs vont faire une pause. Cela s’est produit plus tôt cette année après que les pièces de théâtre EV ont fait des mouvements « vers la lune » en réponse à la victoire de l’actuel président Joe Biden aux élections de 2020.

Une fois que le marché s’est rendu compte que l’adoption massive restait dans des années malgré son programme généralement favorable aux véhicules électriques, les jeux de véhicules électriques ont baissé. La même chose pourrait se produire dans les semaines ou les mois à venir, car les investisseurs le réalisent à nouveau, même avec la facture d’infrastructure, les voitures et les camions électriques sont à des années d’atteindre la masse critique.

Quant au buzz spécifique à l’entreprise ? D’une part, il peut sembler que Rivian soit un autre Lucid en devenir. Seulement cette fois, il s’attaque à un marché beaucoup plus vaste. D’un autre côté, il peut être plus difficile de rationaliser une valorisation initiale élevée pour ce titre, comme on le voit avec le titre LCID.

C’était exagéré de justifier la valorisation de 80 milliards de dollars de la société juste avant son introduction en bourse. En théorie, pour valoir ce montant, il faudrait qu’elle vende 500 000 véhicules par an d’ici 2025. À près de 100 milliards de dollars, c’est encore plus difficile à rationaliser.

Rivian est également confronté à d’autres obstacles, comme le fait que les constructeurs automobiles de la « vieille école » se lancent sur le marché des véhicules électriques. Obtenir des numéros de livraison à six chiffres dans un laps de temps aussi court pourrait être plus facile à dire qu’à faire.

Le verdict sur l’action RIVN après son introduction en bourse

Rivian pourrait finalement donner tort à ses sceptiques. Mais cela ne signifie pas que vous devriez acheter cette action à n’importe quel prix. La dernière vague d’échanges de véhicules électriques risque fort de se dissiper, comme elle l’a fait lors des vagues précédentes. De plus, la riche évaluation qui lui est attribuée pourrait ne pas être aussi durable que la riche évaluation actuellement attribuée à Lucid.

Alors, quel est votre meilleur coup avec l’action RIVN après son incroyable montée en puissance après l’introduction en bourse ? Attendez un retrait, puis réévaluez la situation.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

