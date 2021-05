N’achetez pas d’actions SNDL: des centaines de fleurs fleurissent

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL) est l’un des nombreux stocks canadiens de cannabis qui est devenu un stock chaud sur les babillards électroniques et l’une des opportunités «rez-de-chaussée» du secteur.

Mais avant d’entrer dans les détails, je veux expliquer un point plus large sur ce secteur. La citation sur la floraison d’une centaine de fleurs était en fait du dirigeant chinois Mao Zedong lorsque sa révolution communiste a pris le contrôle de la Chine. Il a dit cela en ce qui concerne l’invitation de toutes les idées à la table dans un geste d’ouverture.

Cependant, il a également exposé ses ennemis et ses détracteurs, qui ont ensuite été emprisonnés, exilés, «rééduqués» ou pire.

Le fait est qu’une abondance d’entreprises peut durer un certain temps, mais c’est rarement ainsi qu’elle reste sur les marchés. Et c’est la réalité pour les entreprises de cannabis partout en Amérique du Nord.

La concurrence augmente, ne recule pas

Pour les producteurs canadiens et l’industrie dans son ensemble, le défi est que, alors que de plus en plus d’États américains continuent de légaliser une certaine forme de consommation de cannabis – la Virginie sera le premier État du Sud à légaliser le cannabis le 1er juillet – le marché américain est beaucoup plus important et il y a des centaines, voire des milliers de fleurs qui fleurissent déjà aux États-Unis.

Cela signifie que le stock de SNDL et ses frères canadiens, bien qu’ils aient une certaine position sur le marché, ils n’auront pas beaucoup de chance de rivaliser sur le marché de leur voisin du sud.

De plus, aux États-Unis, il y a beaucoup de capital-risqueurs et de banquiers d’investissement prêts à investir de l’argent dans des entreprises de cannabis américaines qui ont le potentiel soit d’une marque nationale, soit d’une marque régionale importante.

Et en regardant les résultats du quatrième trimestre de SNDL stock, les pertes s’accumulent dans un marché canadien saturé de producteurs. Et pendant la pandémie, vous pouvez vous attendre à une augmentation des ventes de cannabis, car tout le monde est stressé et assis autour de la maison ou à l’extérieur pour profiter de l’air frais, mais SNDL note que la pandémie nuit aux affaires.

Cela peut être un problème dans la transformation et la récolte de la récolte, mais les ventes ne devraient pas être interrompues simplement en raison de la pandémie. Et perdre des parts de marché à ce stade précoce est difficile, car la croissance est ce que la plupart des investisseurs apprécient dans ce secteur.

SNDL Stock est plus sur les possibilités

N’oubliez pas que le Canada compte environ un dixième de la population des États-Unis, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de terres pour que les gens cultivent du cannabis. Et cela signifie que la production personnelle et la production sur le marché noir vont augmenter avec la légalisation du cannabis. Tout ne va pas aux producteurs commerciaux.

Le problème avec une grande partie de l’argent investi dans ce secteur maintenant, ce sont les jeunes investisseurs qui sont enthousiasmés par un nouveau marché auquel ils peuvent s’identifier et qu’ils veulent soutenir. Mais cet enthousiasme peut causer des ennuis aux investisseurs novices.

Le fait est que la majeure partie de l’argent – l’argent qui fait la différence – n’intervient pas vraiment jusqu’à ce que ces cent fleurs fleurissent et que nous voyions quelles fleurs sont annuelles et lesquelles sont vivaces.

Certes, c’est du point de vue de l’investissement. Mais la plupart des investisseurs en actions SNDL sont des traders plus probables. Là encore, si vous pensez pouvoir rivaliser avec des entreprises construites dans le seul but de négocier des actions momentum, et que j’ai travaillé avec un certain nombre des meilleurs traders momentum du secteur, vous avez autre chose à venir.

Focus sur le long parcours

La meilleure chose que vous puissiez faire dans un nouveau marché fou comme celui-ci est d’être discipliné. Achetez des actions de qualité qui offrent une opportunité unique et qui sont gérées comme une entreprise. Si vous investissez sur le long terme, vous pouvez éliminer la volatilité des transactions de l’équation.

Et rappelez-vous que si vous achetez une action en dessous de 5 $ ou 10 $, de nombreuses institutions n’y toucheront pas, vous êtes donc à la merci des traders dynamiques.

Dans le cas de l’action SNDL, il y a de meilleures opportunités de rez-de-chaussée dans le secteur, et il y en aura encore plus avec l’ouverture du marché américain.

A la date de publication, GS Early n’a aucune position dans le stock présenté dans cet article. Il n’avait pas (directement ou indirectement) d’autres positions sur les titres mentionnés dans cet article.

GS Early est un rédacteur et éditeur financier primé depuis près de trois décennies, travaillant avec de nombreux éditeurs et éditeurs financiers de premier plan pendant cette période. Il a vu quelques choses et en a entendu la plupart avant.