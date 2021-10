N’achetez pas dans PLUG Stock et le récit de croissance de la direction

Spécialiste des piles à combustible Branchez l’alimentation (NASDAQ :PRISE DE COURANT) a récemment connu une bonne progression de sa valeur. L’action PLUG a augmenté de plus de 24% en valeur au cours du dernier mois, stimulée par les nobles déclarations de la direction lors du récent Plug Symposium. Cependant, bien que certains semblent adhérer au récit de l’entreprise, pour moi, les choses ne collent pas.

Source : Alexander Kirch / Shutterstock.com

Plug Power a constamment relevé ses projections financières, ce qui laisse présager des perspectives apparemment solides. Mais les détails entourant ses deux principaux catalyseurs de croissance – les électrolyseurs et l’hydrogène vert – sont encore incertains. Pourtant, ces projections ambitieuses ont contribué à dynamiser le stock de PLUG, lui redonnant de l’élan.

PLUG a connu une année 2020 incroyable alors que les investisseurs ont misé en masse sur des choix futuristes et écologiques. Cependant, le titre a été remarquablement volatil depuis le début de cette année. Il a atteint 75,50 $ en janvier pour passer en dessous de 20 $ par action à un moment donné en mai.

Tout compte fait, sur la base de son positionnement actuel et de ses perspectives, Plug Power semble désormais être trop cher.

Stock PLUG : Augmentation de la guidance

La direction de Plug Power a récemment relevé les prévisions de revenus entre 825 et 850 millions de dollars. C’est environ 65% de croissance des revenus attendue pour l’année prochaine. De plus, le taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2022 à 2025 devrait être de 53%. Enfin, la société prévoit un chiffre d’affaires colossal de 3 milliards de dollars d’ici 2025, avec des marges brutes et opérationnelles respectivement de 30 % et 17 %.

Cependant, un examen des revenus du segment suggère que son activité principale de manutention pèsera sur les taux de croissance. Ses taux de croissance pour le segment devaient être de 50%, mais ils pourraient désormais atteindre seulement 20% selon Seeking Alpha. Ces projections contrastent totalement avec ce qui avait été communiqué précédemment par la direction.

Par conséquent, tous les regards sont tournés vers les nouvelles entreprises d’électrolyseurs et d’hydrogène vert de Plug pour inaugurer une nouvelle ère de croissance. Jusqu’à présent, cependant, il semble qu’il faudra peut-être du temps avant que ceux-ci portent leurs fruits. Les ventes d’électrolyseurs sont en deçà des attentes. Pendant ce temps, la société a estimé à 1,5 milliard de dollars les revenus de l’hydrogène vert d’ici 2025 sans avoir une visibilité adéquate.

L’étendue de ses moteurs de croissance

Plug Power dépensera beaucoup d’argent pour porter sa production d’hydrogène vert à 500 tonnes par jour (TPD) au cours des quatre prochaines années. Ses ventes d’hydrogène vert remplaceront l’hydrogène gris acheté par l’entreprise, livré aux clients avec des pertes importantes. L’entreprise devra également conclure suffisamment d’accords de prélèvement pour que sa production ciblée d’hydrogène vert soit couronnée de succès. De plus, ses marges dépendront de sa capacité à obtenir une énergie renouvelable et rentable pour la production d’hydrogène également.

De plus, les contributions des ventes d’électrolyseurs à court terme ne seront probablement pas impressionnantes. Plug utilisera la majeure partie de sa production de l’année prochaine pour installer ses usines d’hydrogène vert. L’entreprise prévoit de vendre 250 mégawatts (MW) d’électrolyseurs à Fortescue Future Industries – son partenaire de coentreprise australien – d’ici le second semestre 2022. Cependant, avec la production d’électrolyseurs du partenariat qui devrait commencer en 2023, Plug ne sera pas vraiment en mesure de reconnaître des ventes à court terme.

Tout compte fait, le stock de PLUG a plus d’inconvénients qu’il n’y paraît au premier abord.

Derniers mots sur PLUG Stock

L’action PLUG s’est redressée, les investisseurs ayant souscrit aux projections de la direction. Avec son segment des matériaux de base sous la contrainte, cependant, Plug Power va devoir s’appuyer fortement sur son nouvel hydrogène vert et ses électrolyseurs pour aller de l’avant.

Ce n’est encore que les premiers jours de son activité d’hydrogène vert et jusqu’à présent, les ventes d’électrolyseurs ont été décevantes. Dans l’ensemble, en raison d’un manque de visibilité à ce stade, il m’est difficile d’être enthousiasmé par l’entreprise et ses actions en ce moment.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.