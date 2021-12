N’achetez pas un moniteur ou un téléviseur uniquement pour HDMI 2.1 – lisez les petits caractères ou vous pourriez vous tromper

Quatre années consécutives, nous avons été éblouis par le potentiel de HDMI 2.1 – la norme de connecteur vidéo relativement nouvelle qui peut fournir des taux de rafraîchissement variables (VRR), des connexions automatiques à faible latence (ALLM) et, bien sûr, un tuyau géant avec 48 Gbit/s de bande passante (et signalisation à taux fixe) pour offrir une résolution jusqu’à 10K et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz en fonction de votre câble et de la compression.

Mais aujourd’hui, j’apprends que non seulement toutes ces fonctionnalités sont techniquement facultatives, mais que le propriétaire de l’organisme de normalisation HDMI encourage en fait les fabricants de téléviseurs et de moniteurs qui n’ont aucune de ces choses – zip, zilch, zéro – à mentir efficacement et à les appeler « HDMI 2.1 » de toute façon.

C’est le mot de TFTCentral, qui a confronté l’administrateur des licences HDMI avec la nouvelle que Xiaomi vendait un moniteur « HDMI 2.1 » qui ne prend en charge aucune fonctionnalité HDMI 2.1, et on lui a dit que c’était une situation parfaitement raisonnable.

C’est exaspérant.

Cela signifie que d’innombrables personnes, dont certaines que nous avons encouragées dans nos revues à rechercher des produits HDMI 2.1, peuvent se laisser berner par une fausse protection future si elles ne regardent pas les petits caractères pour voir si des fonctionnalités comme ALLM, VRR ou même haute des taux de rafraîchissement sont possibles. Pire encore, ils se laisseront berner sans raison particulière : il existait une version parfaitement bonne de HDMI sans ces fonctionnalités appelées HDMI 2.0, mais l’administrateur des licences HDMI a décidé de tuer cette marque lorsqu’il a introduit la nouvelle.

Voir tous ces « Oui » dans la colonne la plus à droite ? Ils devraient lire « Peut-être ».

Je vois que très peu de choses sont en fait des nouvelles – nous aurions dû savoir techniquement que les fonctionnalités de marque de HDMI 2.1 seraient facultatives depuis un certain temps maintenant, et ici, à The Report Door, nous avons vu de nombreux navires de télévision sans prise en charge complète. . Dans une histoire sur l’achat du meilleur téléviseur de jeu pour PS5 et Xbox Series X, nous l’avons qualifié de « douleurs de croissance précoces ».

Mais maintenant, il semble que ces douleurs n’aient été que le début – maintenant que Xiaomi a plongé un orteil dans des eaux troubles et que les pouvoirs HDMI en place ont exprimé leur soutien. Nous avons confirmé auprès de l’administrateur des licences HDMI qu’en fait, Xiaomi fait ce qu’il faut en ce qui le concerne. « Les appareils ne peuvent plus être certifiés pour le 2.0 », écrit le porte-parole de HDMI.org, Douglas Wright.

« Nous sommes tous dépendants des fabricants et des revendeurs »

« HDMI a-t-il un commentaire à faire sur la confusion des consommateurs qui en résulterait ? » Je demande par e-mail. « Nous dépendons tous des fabricants et des revendeurs qui indiquent correctement les fonctionnalités prises en charge par leurs appareils », ajoute Wright.

Faites-vous confiance à votre fabricant ou revendeur, qui essaie fondamentalement de vous vendre aussi souvent que possible ? Ou pensez-vous que, disons, l’organisme de normalisation devrait être chargé de créer un label qui signifie réellement quelque chose au lieu d’aider ou même de pousser les entreprises à vous induire en erreur ?

« Qu’en est-il de l’USB ? » vous pourriez demander. Oui, nous avons également été agacés par la marque USB-C, où un seul câble pourrait théoriquement vous permettre de charger votre ordinateur portable, de transférer jusqu’à 20 Gbit/s de données, de brancher plusieurs moniteurs et même de vous connecter à une carte graphique externe, mais cela pourrait en fait le faire Aucune de ces réponses. Nous avons également vu des manigances de marque similaires à partir de l’USB – comme lorsque le forum des implémenteurs USB a décidé de rendre l’USB 3.0 et l’USB 3.1 soudainement bien meilleurs dans le commerce en les appelant « USB 3.2 Gen 1 » et « USB 3.2 Gen 2 ».

Mais généralement, j’ai l’impression que l’USB-IF essaie au moins de dissiper la confusion des consommateurs avec de nouveaux ensembles de logos et de noms, même s’il finit par en faire beaucoup trop pour qu’ils soient pratiques à distance.

En tant que personne qui a aidé à deux reprises des membres de sa famille à comprendre que le nombre de mégapixels n’a rien à voir avec la vitesse de traitement de votre téléphone, c’est nul. Et c’est avant même de considérer que l’achat de câbles pour ces appareils est également un peu une merde, avec très peu de garantie que vous obtiendrez un câble HDMI ou USB-C de qualité qui peut réellement offrir suffisamment de bande passante (et dans le cas de l’USB -PD, assez de puissance) pour alimenter toutes les fonctionnalités même si votre téléviseur, votre moniteur et votre ordinateur portable les proposent.

S’il vous plaît, faites mieux, organismes de normalisation.