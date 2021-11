N’achetez pas un téléviseur basé sur son logiciel

David Imel / Autorité Android

Les téléviseurs intelligents sont de facto en 2021. De nos jours, il est presque difficile d’en trouver un avec une interface barebone. Même si un produit n’utilise pas de plate-forme partagée comme Roku ou Google TV, il en a probablement une propriétaire, comme le webOS de LG.

Il peut même être tentant de choisir un téléviseur en fonction de son interface utilisateur intelligente. Théoriquement, vous dépensez moins que vous ne le feriez en ajoutant un périphérique de streaming séparé, tout en simplifiant le processus d’installation pour démarrer – pas besoin de câbles d’alimentation, audio, réseau ou HDMI supplémentaires. Vous pouvez également obtenir une intégration instantanée avec votre téléphone ou la plate-forme de maison intelligente de votre choix, et une bonne solution de repli si vous finissez par acheter une clé ou un décodeur.

Tous ces points sont valables, mais en réalité, ils restent souvent vrais pendant quelques années seulement. La décision la plus sage est de rechercher un appareil de streaming séparé dès le départ.

L’obsolescence occupe une place importante pour les téléviseurs intelligents

La puissance brute n’est pas aussi importante pour les appareils de streaming multimédia que pour, disons, les smartphones, mais vous ne voulez toujours pas souffrir d’animations d’interface utilisateur en retard ou de longs temps de chargement lorsque vous passez d’une application à une autre. Bien sûr, les processeurs des téléviseurs intelligents ne peuvent pas être mis à niveau, tandis qu’un streamer dédié peut être échangé à volonté pour une fraction du prix d’un téléviseur, souvent tout en arborant des puces plus récentes et plus rapides.

Le matériel natif d’un téléviseur deviendra progressivement plus lent au fil du temps, que ce soit parce que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées à l’interface utilisateur ou parce qu’il est obligé de gérer un son et une vidéo plus exigeants. Roku, par exemple, a introduit plus de flair visuel dans son interface utilisateur au fil des ans, y compris des thèmes et des économiseurs d’écran animés. Les téléviseurs plus anciens peuvent gérer cela avec un attelage occasionnel. Plus important encore, cependant, les mêmes téléviseurs peuvent bégayer pendant les aperçus et la mise en mémoire tampon pour des applications comme Netflix, et s’ils peuvent gérer la 4K, ce n’est pas nécessairement une expérience fluide. Tout cela est également vrai pour les appareils de diffusion multimédia en continu à mesure qu’ils vieillissent, bien que le delta de prix signifie que le coût de la mise à niveau est beaucoup moins pénible que le remplacement de l’ensemble de votre téléviseur.

Sur une chronologie suffisamment longue, il est pratiquement garanti qu’un téléviseur perdra carrément les fonctionnalités intelligentes.

Sur une chronologie suffisamment longue, il est pratiquement garanti qu’un téléviseur perdra purement et simplement les fonctionnalités intelligentes. En 2011, j’ai acheté un modèle Sharp relativement à la pointe de la technologie avec des applications personnalisées pour des services comme Netflix. Bien que le téléviseur fonctionne toujours – et ait l’air plutôt bien, même s’il est limité à 1080p sans HDR – cette application Netflix est hors service depuis des années et n’a jamais bien fonctionné en premier lieu.

En vous reposant uniquement sur votre téléviseur, vous ne bloquez pas seulement la puissance du processeur dans une cage coûteuse, mais vous faites de même avec la technologie sans fil. Un ensemble avec le Wi-Fi 802.11ac peut convenir pour le moment, mais à mesure que des technologies comme la 4K et les jeux en nuage deviennent universelles, vous voudrez probablement le Wi-Fi 6. Les normes audio ont également évolué, permettant des choses comme les assistants vocaux intégrés. et une plus grande fidélité via Bluetooth.

Encore une fois, la compatibilité à long terme des applications et les fonctionnalités évolutives ne sont pas non plus garanties avec une clé ou une boîte de streaming de base, mais votre portefeuille ne ressentira pas les dommages en achetant une nouvelle clé Fire TV ou Roku sur un téléviseur à quatre chiffres.

Les logiciels sont importants et les téléviseurs ne peuvent pas suivre

Le logiciel est tout aussi important que le matériel pour éviter l’obsolescence. Les streamers autonomes sont plus susceptibles d’obtenir des mises à jour de fonctionnalités et de sécurité pour la simple raison que les fabricants de téléviseurs n’ont pas le focus logiciel que vous voyez dans des entreprises comme Roku ou Google. Pour ce dernier groupe, les plateformes sont souvent une composante essentielle de leur activité, générant des revenus publicitaires et/ou des ventes à partir de la location et du téléchargement de médias. Les fabricants de téléviseurs se concentrent naturellement sur la vente de matériel, ils ont donc tendance à ne pas avoir les ressources nécessaires pour des mises à jour fréquentes ou beaucoup à en tirer.

Le logiciel est tout aussi important que le matériel pour éviter l’obsolescence.

Le choix d’un streamer séparé vous donne également plus de liberté pour basculer entre les écosystèmes d’applications et de maisons intelligentes. Vous pouvez profiter de Google TV, par exemple, mais vous laisser tenter par les jeux sur l’Apple TV 4K. Dans une direction différente, un fan d’Apple pourrait trouver la technologie de la maison intelligente de l’entreprise limitée et décider d’aller à fond sur Alexa, y compris un Fire TV Cube.

Tout téléviseur doté d’un système d’exploitation exclusif limitera considérablement l’expérience de votre application en général. Bien que vous puissiez généralement accéder aux principaux services audio et vidéo tels que Netflix et Spotify, des services de niche peuvent être manquants et vous manquerez probablement la plupart des jeux et autres applications non multimédias. Même lorsque la télévision a la même application que d’autres plates-formes, elle peut ne pas être à la hauteur de la parité des fonctionnalités. Les services concentrent le développement là où se trouvent leurs plus grandes bases d’utilisateurs.

Ensuite, il y a la question de la prise en charge des formats. Bien qu’il existe des limites imposées par les spécifications de votre téléviseur, les clés et les décodeurs peuvent encore parfois introduire la prise en charge de normes plus récentes. Les téléviseurs qui ne pouvaient gérer que le codec x264 pourraient, par exemple, être soudainement capables de diffuser HEVC/H.265, ce qui offre une efficacité de bande passante supérieure, en particulier lorsqu’il s’agit de regarder en 4K.

Smart TV vs appareils de streaming : que dois-je faire lors de l’achat d’un nouveau téléviseur ?

Lorsque vous magasinez, concentrez-vous sur la taille, la qualité de l’image et les ports disponibles. Ignorez l’interface utilisateur native d’un téléviseur si elle peut vous faire gagner une meilleure affaire. Il est probablement trop tôt pour s’inquiéter de la compatibilité 8K, mais les cinéphiles devraient au moins insister sur un téléviseur avec 4K, quatre ports HDMI et Dolby Atmos et Vision. Celles-ci sont toutes relativement courantes, mais vous pouvez parfois être confronté à un système d’exploitation natif inférieur à la moyenne si vous recherchez les meilleures spécifications.

En fin de compte, cependant, un écran supérieur conservera toujours sa valeur beaucoup plus longtemps que la plupart des fonctions intelligentes intégrées, car un téléviseur n’est en réalité qu’une fenêtre sur vos médias et vos jeux. Par conséquent, le meilleur appareil de diffusion en continu peut parfois être votre téléphone. Si votre téléviseur prend en charge Chromecast, cela signifie que vous disposez des mises à jour d’applications les plus récentes et d’un accès facile à des tonnes de services en quelques clics.

