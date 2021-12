Nacho Ansorena, le gardien de l’héritage d’Álex Lequio qu’Ana Obregón a toujours en tête

Nouvelles connexes

En plus d’une grande affection encore présente chez tous ceux qui l’ont connu, Alex Lequio Il a laissé un héritage incroyable qui perdure un an et demi après son départ. Pas seulement en ce qui concerne le cancer, une maladie qu’il affronte depuis plus de deux ans et pour laquelle il récolte des fonds pour des projets solidaires, ce que poursuit sa mère, Ana Obrégon (66 ans), aussi en ce qui concerne la chose professionnelle. Précoce aux affaires, Álex a fondé plusieurs entreprises tout au long de sa vie, mais il a été Marketing polaire avec laquelle il a vécu les meilleurs moments. Un projet qu’il n’a pas créé seul, mais avec son meilleur ami, Nacho Fernández Ansorena, qui est devenu le gardien de son héritage commercial.

La relation entre les deux jeunes gens était si étroite qu’ils n’ont eu aucun problème à se faire appeler « frères », une affection à laquelle Ana a également participé, qui est toujours très consciente de Nacho et de la société. « Ce sweat-shirt me rend très excitée car il vient de Polar Marketing, l’agence que mon fils a créée et dans laquelle se trouve également son partenaire Nacho. Ce sweat-shirt est dans mon cœur », a déclaré l’actrice dans sa dernière histoire Instagram.

L’entreprise, spécialisée dans le growth hacking, n’a grandi qu’au fil des mois grâce à l’empreinte d’Álex et au bon travail de Nacho, qui a repris l’été dernier les rênes absolues de la marque. Le 15 juillet 2021, il est paru au BORME (Journal Officiel du Registre du Commerce) que Ansorena est devenue l’administrateur unique de Polar Marketing en remplacement d’Álex Lequio, démis de ses fonctions quelques jours auparavant.

Ana Obregón connaît encore très bien l’entreprise que son fils a fondée, Polar Marketing. Instagram

Donc, maintenant c’est lui qui se charge à cent pour cent de la mise en scène et faire réussir l’héritage qu’il a fondé avec Álex Lequio, auquel ils ont cru dès la première minute et qui les a unis pour toujours. Bien sûr, ils n’ont pas réussi du premier coup et avant de savourer le triomphe ils ont tenté leur chance avec cinq autres entités: Toonight Management et publicité, Lienzos y Dardos Ibérica, Blend Solutions, Celebriteat Solutions et Game Think Factory, ces deux derniers liés à Polar Marketing.

Pour l’instant, Fernández Ansorena semble concentré sur le travail, ou du moins sur sa facette la plus intime, puisqu’il n’a partagé qu’une seule publication depuis la perte de son « frère », à qui il a dit au revoir avec un message déchirant : « Mon frère , mon partenaire, mon tout. Tu es, tu étais et tu seras le plus grand exemple de combat sur lequel j’aie jamais marché dans ma vie. Ce n’est pas juste que tu partes, ce n’est pas juste que les gens ne sachent même pas 1% de tout le courage, la gentillesse et la persévérance que vous avez eus. Peu importe où et comment, NYC, BCN, Madrid ou un putain de garage, tu te bats toujours avec le sourire. C’est le souvenir éternel et amer avec lequel vous nous avez laissé hier, souriant, combattant. Repose en paix frère, donne des souvenirs là-haut. »

Et même si Álex Lequio ne pourra pas voir le succès futur de son héritage, tous ceux qui l’ont aimé, et en particulier sa mère, Ana Obregón, verront jusqu’où va ce dernier projet dans lequel il a investi tant d’heures, d’efforts et d’affection. .

