Nacho : “En tant que défenseur, vous appréciez l’attitude d’Alaba”

Le Real Madrid a lancé sa saison 2021-2022 avec une victoire convaincante 1-4 contre Alaves et une solide performance de la plupart de ses joueurs. La nouvelle recrue David Alaba devait jouer au centre de la ligne défensive madrilène, mais l’entraîneur Carlo Ancelotti a décidé de le déployer sur le flanc gauche, avec Nacho et Militao au centre. C’est Nacho qui a parlé à la presse et discuté de la victoire après le match.

« Je suis content, obtenir cette première victoire était notre objectif principal. Notre deuxième mi-temps a été bien meilleure que la première mais nous sommes quand même satisfaits des trois points. Nous sommes sortis très forts en seconde période, c’est ce que nous voulions faire en début de match aussi, mais ils ont très bien commencé. Notre objectif était la victoire. Nous avons commencé la deuxième mi-temps fort et maintenant nous devons faire la même chose dès le départ », a déclaré Nacho lorsqu’on lui a posé des questions sur le match.

Nacho a même réussi à marquer un but brillant, montrant son instinct offensif à l’intérieur de la surface.

« Mon objectif appartient plus à Luka [Modric] que pour moi, c’est un maestro. Je suis très heureux de ce but, tout ce qui contribue à l’équipe est toujours important. Nous devons continuer car cela ne fait que commencer », a-t-il ajouté.

Nacho a terminé quelques brillants jeux défensifs et Alaba a été vu en train de célébrer ces actions particulières. Nacho a été interrogé sur son nouveau coéquipier.

« C’est un joueur très intense défensivement. Ces quelques jeux, il les a célébrés comme des buts ! En tant que défenseur, vous appréciez l’attitude d’Alaba », a expliqué Nacho.

Le défenseur a conclu son entretien en discutant de l’accent mis par l’équipe sur l’offensive.

«Nous travaillons pour ne pas lutter autant que nous l’avons fait, l’an dernier, nous étions très solides défensivement. Cette équipe a beaucoup de potentiel en amont, des joueurs qui sont de grandes stars du sport. Si nous construisons une bonne équipe, les buts viendront », a conclu Nacho.