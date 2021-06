Nacho Fernandez et son ADN castillane de ne jamais abandonner

J’ai commencé cette pièce le lendemain de la défaite du Real Madrid contre l’Atletico Madrid. Je voulais que la poussière retombe un peu avant de me plonger dans l’analyse de la brillante saison que Nacho Fernandez a livrée. Au moment où j’ai commencé, Nacho avait été inexplicablement exclu de l’équipe espagnole de 24 joueurs pour l’Euro. Le raisonnement de Luis Enrique derrière la décision a laissé plus de questions que de réponses. Les Euros auraient pu couronner une saison où Nacho a persisté à démystifier les mythes selon lesquels il n’était qu’assez bon comme soutien éternel des paires galactiques de défenseurs centraux du Real Madrid ou comme solution de fortune à leurs arrières latéraux sujets aux blessures. Mais avec ou sans les Euros, il ne faut pas s’arrêter de parler de la contribution de Nacho lors de la saison 2020-21.

Photo de Victor Carretero/Real Madrid via .

Nacho a 31 ans. Il en a passé 20 sur 31 au Real Madrid. En venant dans les rangs de La Fabrica, la première équipe de Nacho extatique. Le Real Madrid venait de battre Barcelone lors de la finale de la Copa del Rey de 2011 à Mestalla et Madrid affrontait Valence dans cette même arène lors du prochain match de championnat. Valence a offert une haie d’honneur aux vainqueurs de la coupe et alors que Nacho sortait du tunnel avec une compagnie d’élite. Le Real Madrid a remporté le match 6-3, Nacho a joué à l’arrière gauche. Aussi rêveur que soit le début pour l’international espagnol, il lui a fallu encore trois saisons pour devenir un joueur à temps plein de l’équipe première sous les ordres de Carlo Ancelotti en 2013-14.

Nacho a été le roi de la polyvalence au Real Madrid. Bien qu’il soit plus à l’aise au poste d’arrière central, il a été appelé à remplacer tous les arrières latéraux du Real Madrid au fil des ans. Ses performances ont parfois été difficiles, mais d’une manière ou d’une autre, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafael Benitez, Zinedine Zidane et Julen Lopetegui ont trouvé un moyen de faire confiance à Nacho chaque fois qu’ils n’avaient nulle part où aller. C’est l’essence de cette confiance qui définit Nacho et son ADN castillane. Vous n’êtes pas autorisé à abandonner ici. Vous continuez à moudre jusqu’à ce que ce soit votre heure et ensuite vous êtes à la hauteur de l’occasion. En 2020-21, Nacho a vraiment été à la hauteur.

C’est fou que Nacho soit presque sorti du Real Madrid au début de la saison dernière. Son agent Juanma Lopez a confirmé que Nacho avait reçu des offres sérieuses de trois grands clubs italiens, mais la blessure de Dani Carvajal a empêché le transfert. La liste des blessés du Real Madrid deviendrait beaucoup plus longue d’ici la fin de la saison, mais Nacho est resté ferme et a aidé l’équipe lorsque le Real Madrid avait du mal à remplir le quota de 11 joueurs pour la formation de l’équipe première.

Du point de vue de Zidane également, cela a dû être une décision difficile de lâcher Nacho. L’Espagnol a disputé plus de 20 matchs en une saison seulement trois fois dans sa carrière senior. En seulement trois saisons – 2016-17, 2017-18, 2020-21 – Nacho a joué plus de 2500 minutes. Tous étaient sous Zidane, bien sûr.

Nacho n’a toujours été appelé que lorsque les grands comme Sergio Ramos, Pepe ou Raphael Varane se blessaient ou étaient suspendus. Auparavant, pendant les saisons les plus prolifiques de Nacho (en termes de minutes), il était soit un arrière de fortune, soit un arrière central de quatrième choix qui avait son positionnement dispersé partout. Mais la saison 2020-21 était différente. En l’absence de Ramos, Nacho s’est approprié le poste d’arrière central gauche.

Cartes thermiques de la saison de Nacho au fil des ans (données de Sofascore.com)

Zinedine Zidane a été vu pour la première fois en train d’appliquer le rôle d’arrière inventé (plus régulièrement) au cours de la saison 2019-2020. Cependant, c’était avec Dani Carvajal sur le côté droit du terrain. Au début de 2020-2021, Zidane a déployé Ferland Mendy dans ce rôle (à gauche) à quelques reprises pour pénétrer dans le demi-espace gauche. C’était plutôt terne. Mais avec Nacho, Zidane était un peu plus cohérent. Nacho jouerait généralement le rôle du LCB et effectuerait ces courses dans le demi-espace gauche à bon escient, tandis que l’arrière latéral traditionnel conserverait son rôle de chevauchement intact. Nacho a été particulièrement efficace dans ce rôle lorsque le Real Madrid a affronté les deux équipes italiennes la saison dernière.

Dans la première séquence, le mouvement de balle hors ballon intelligent de Nacho lui permet d’exploiter l’espace et il vaut un penalty pour le Real Madrid contre l’Inter. Sur la deuxième séquence, Nacho continue de se déplacer dans le canal, évitant plusieurs défenseurs avant de tirer un tir qui aurait facilement pu être un but. Il n’est plus une recrue improvisée. C’est un homme de première équipe confiant, qui récompense la confiance que son manager lui a accordée.

Il ne s’agit pas seulement de son positionnement offensif. Pour ce qui est de jouer à l’arrière, de suivre les instructions défensives du manuel et d’être intelligent en prévision – Nacho est à la hauteur à tous égards.

Statistiquement, Nacho avait raison de remplacer tous les autres défenseurs centraux de l’équipe espagnole de l’Euro, à l’exception de Pau Torres. Nacho avait joué une longue mais bonne saison. Il avait une continuité que Diego Llorente et Eric Garcia n’avaient pas. Aymeric Laporte a réalisé une saison décente mais il n’a jamais joué une minute de football pour l’équipe nationale espagnole alors que Nacho a déjà représenté son pays dans une coupe du monde.

Nacho contre les CB sélectionnées d’Espagne. .

Pour le long chemin parcouru par Nacho dans sa carrière senior, il est impératif qu’il obtienne une certaine continuité au plus haut niveau pour montrer à nouveau sa valeur. Le Real Madrid aura un nouveau manager pour la saison à venir et les choses pourraient ne pas rester les mêmes pour Nacho. On pourrait lui confier un rôle encore plus important qu’en 2021-2022. Il pourrait également être sur le point de quitter le club ou au moins de quitter à nouveau la formation de départ. Mais ce que nous savons, c’est que Nacho a tout donné pendant la saison 2020-21, et l’ancien capitaine de Castilla ne se contenterait de rien de moins s’il en avait à nouveau l’opportunité.