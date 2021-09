Nacho : « Je pense que je suis un partant cette saison »

Le Real Madrid est de retour en Ligue des champions, ce qui signifie qu’il y a eu une conférence de presse des joueurs ce lundi et que c’est Nacho qui a été choisi pour prendre la parole. Le défenseur central a commencé par parler des adversaires de cette semaine, le shérif Tiraspol, et a admis que les joueurs du Real Madrid ne connaissaient pas grand-chose aux débutants de la Ligue des champions de Moldavie.

Sur ce match, Nacho a déclaré : « C’est un match important pour nous, même si nous ne savons pas grand-chose sur l’adversaire puisque nous venons tout juste de disputer notre match contre Villarreal. Je pense qu’ils sont prêts à concourir au niveau de la Ligue des champions. Nous devons être à la hauteur de leur motivation.

Discutant de son propre statut au club, Nacho a déclaré à la presse qu’il avait l’impression d’être devenu un titulaire cette saison. Il a expliqué : « Nous avons eu huit matches et je n’en ai raté qu’un et c’était à cause d’une blessure. Si vous regardez ces statistiques, alors oui, je pense que je suis un débutant. Mais c’est vrai qu’il y a aussi eu beaucoup de blessés. Je pourrai mieux répondre à cette question à la fin de la saison. Je veux juste jouer le plus de matches possible et me battre pour jouer au poste de défenseur central, qui est le poste que je préfère. Je peux aussi jouer à d’autres postes et c’est pourquoi j’ai joué à l’arrière, mais l’entraîneur sait que ma meilleure position est celle d’arrière central.

En tant que l’un des membres clés de la ligne arrière, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, Nacho souhaite que l’équipe s’améliore défensivement. Il a déclaré : « Nous devons évidemment nous améliorer à l’arrière, car nous avons encaissé beaucoup de buts. Mais nous n’avons pas encore perdu et c’est important pour notre confiance. Nous devons continuer à travailler sur divers aspects.

Nacho sur le Real Madrid comme grand favori

Tout autre qu’une grosse victoire contre un vairon comme le shérif Tiraspol sera considéré comme un échec et Nacho le sait. Mais, il ne s’inquiète pas trop de l’étiquette d’être favori, déclarant: «Nous avons la même pression, que nous soyons favoris ou non. Nous avons également bien concouru l’an dernier, même lorsque nous avons eu tant de blessures. Cela nous a donné confiance pour faire une bonne campagne en Ligue des champions cette année. Le Real Madrid se battra toujours jusqu’au bout.

Nacho sur le penalty potentiel contre Villarreal

Le Real Madrid aurait pu se voir infliger un penalty contre Villarreal pour un défi de Raul Albiol sur Nacho et l’Espagnol a également été interrogé à ce sujet. Sur la polémique, il a déclaré : « Je pense que c’est un pénalty clair, puisqu’Albiol est arrivé en retard. J’ai trouvé étrange que VAR n’ait même pas pris cinq secondes pour le regarder. Je pense que les arbitres sont généralement bons, mais je pensais que c’était une pénalité.