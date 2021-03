Nacho: « L’année dernière, j’étais à l’extérieur pour regarder mais le football change beaucoup »

Le défenseur du Real Madrid Nacho Fernandez a été l’une des agréables surprises jusqu’à présent cette saison, remportant sa place dans la rotation de l’entraîneur Zinedine Zidane après de brillantes performances en tant qu’arrière central alors que l’équipe avait besoin de lui et que ni Sergio Ramos ni Eder Militao n’étaient disponibles.

Nacho s’est entretenu avec Onda Cero hier soir et a passé en revue sa saison actuelle et sa carrière de joueur du Real Madrid.

«Quand j’étais très jeune, j’espérais toujours jouer un jour pour le Real Madrid et maintenant j’ai joué plus de 200 matchs pour le club et je suis très heureux de défendre son maillot, j’espère pouvoir le faire pendant de nombreuses années encore. », A déclaré Nacho.

Le défenseur a ensuite été interrogé sur une prolongation de contrat, étant donné que son contrat actuel expirait à l’été 2022.

« Une extension? Quand l’été viendra, je vais m’asseoir et parler avec l’entraîneur et le club et nous prendrons ensemble la meilleure décision. Ce serait un rêve de mettre fin à ma carrière de joueur du Real Madrid. L’année dernière, j’étais à l’extérieur, mais le football change beaucoup », a-t-il expliqué.

Nacho a réalisé de belles performances cette saison et semble avoir retrouvé une partie de sa forme antérieure.

« Je me retrouve à jouer avec beaucoup de confiance, bien installé. Jusqu’à présent, ça a été une très bonne année pour moi, je me sens jouer avec plus de confiance que les années précédentes, je suis très content », a déclaré le défenseur.

Nacho espérait recevoir l’appel de l’équipe nationale espagnole pour cette pause de la FIFA, mais cela ne s’est pas produit.

«Je suis un peu triste, pas blessé. J’espérais peut-être faire cette pause à la FIFA, mais il y a plein de bons joueurs là-bas, je vais continuer à me battre », a conclu Nacho.