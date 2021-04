Nacho, le frère de Belinda se présente comme candidat à la députation

Peregrín, qui a soutenu en 2018 la campagne du président Andrés Manuel López Obrador, doit remplir toutes les conditions pour être approuvé par l’Institut national électoral (INE) et être officiellement nommé candidat.

Ignacio Peregrin Schüll (Instagram / mrnachini)

À compter de ce dimanche, le processus de campagne électorale commence pour les élections du 6 juillet.

En plus d’être le frère cadet de Belinda, Ignacio Peregrín est un homme d’affaires, associé avec sa sœur, de la chaîne de restaurants et de chant La Chismosa, présent dans différents États de la république et aux États-Unis.

Le jeune homme est resté à l’écart des médias, car il ne s’est pas montré intéressé à monter sur une scène musicale ou à travailler avec sa sœur.