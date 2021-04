Nacho: “Le Real Madrid m’a tout donné”

Nacho Fernandez a franchi une étape importante – 10 ans depuis ses débuts en équipe avec le club. L’arrière central a été appelé par Jose Mourinho pour un match de Liga contre Valence au Mestalla. Il a joué comme arrière gauche dans une équipe composée de Kaka, Higuain, Benzema et Iker Casillas. Ce fut un match mouvementé qui a terminé 6-3 en faveur de Madrid.

S’adressant à la télévision du Real Madrid, Nacho a évoqué ses 10 ans avec le club. «Le Real Madrid m’a tout donné. C’est ma famille et je ne pense pas à la vie sans le Real Madrid. Il m’a tout appris: l’éducation, les valeurs, savoir gagner et savoir perdre. C’est une famille. Je suis très reconnaissant et j’espère être à Madrid pendant de nombreuses années », a souligné Nacho.

L’ancien capitaine de Castilla est un exemple pour tous les Cateranos, en particulier pour la génération actuelle qui passe par l’académie. Grâce au travail acharné, au dévouement et à une attitude d’équipe, tout est possible. Nacho dans sa 10e saison, profite actuellement de sa plus riche veine de forme. L’arrière central a été crucial dans les grands matchs cette saison contre l’Inter Milan, Atlanta, Liverpool et Barcelone. Il a prouvé qu’il était un «joueur de gros match» et a gagné un rôle important cette saison.