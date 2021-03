Nacho Monreal se renouvelle pour une saison

31/03/2021 à 16:29 CEST

La Real Sociedad a conclu un accord de renouvellement avec le défenseur Nacho monreal pour le joueur navarrais de continuer à Saint-Sébastien pour une saison de plus, jusqu’en 2022, et l’a annoncé trois jours avant le différend final de la Copa del Rey.

L’ancien joueur d’Arsenal avait la liberté depuis janvier de cette année pour négocier son avenir et a tenu des discussions ouvertes pour prolonger sa relation avec le Real, qui se sont finalement cristallisées dans un accord pour un an de plus.

Monreal, international avec l’Espagne à plusieurs reprises, il a 35 ans et après s’être démarqué à Osasuna, il a brillé plus fortement à Malaga et surtout à Arsenal, une équipe dans laquelle il a joué pendant 6 saisons avant de rejoindre le club basque.

C’était, avec David Silva, la principale absence lors de la victoire contre Barcelone (1-6) dans le match avant cette finale de Coupe et sa reprise et sa présence pour ce rendez-vous ont été un soulagement pour l’environnement bleu et blanc, depuis l’expérience de Monreal C’était la clé de la jeunesse de l’équipe d’Imanol Shérif.

Après avoir signé votre renouvellement Monreal Il a été « très heureux » de continuer à la Real Sociedad, un club dans lequel il est depuis un an et demi et où il se sent « aimé » depuis le début et s’est « bien intégré ».

« Depuis que je suis ici, tout a été positif, l’équipe a joué un football formidable, nous avons obtenu des résultats, nous allons jouer une finale de Coupe … à la fin, ces choses font ça quand il faut prendre une décision. pour continuer ou se rendre sur un autre site, fait la balance boutique pour ce côté », a déclaré l’arrière gauche dans des déclarations aux médias du club.

Monreal, qui a 35 ans, a avoué qu’il allait « bien », continue à « être compétitif » et entretient « l’illusion du premier jour », raisons pour lesquelles il a choisi de continuer dans le Real un an de plus.

« Je suis super à l’aise pour mon renouvellement, pour continuer à profiter du football dans ce merveilleux club et gagner la finale serait la cerise sur le gâteau », a-t-il expliqué.

Concernant la finale de samedi, il a défendu que le Real est « fidèle à son style » pour gagner un match qui prédit « ouvert » et que celui qui « fait le moins d’erreurs » gagnera.