Nacho nie les informations selon lesquelles Zidane aurait dit aux joueurs du Real Madrid qu’il quittait le club

Le défenseur du Real Madrid Nacho Fernandez s’est entretenu avec Movistar + après la victoire 0-1 de l’équipe contre l’Athletic Bilbao, qui a presque donné à Madrid la tête du classement de la Liga jusqu’à ce que l’Atletico réussisse à revenir contre Osasuna et à marquer deux buts en 10 minutes pour sécuriser les trois points. .

«Notre objectif était de gagner notre match et qu’ils perdraient des points, mais il reste encore un match à jouer et nous avons une chance. Ils ont réussi à gagner à la fin et cela signifie que ce n’est pas facile », a déclaré Nacho, interrogé sur la course au titre.

Le défenseur a ensuite évoqué les informations suggérant que l’entraîneur Zinedine Zidane avait annoncé aux joueurs qu’il quitterait le club à la fin de la saison.

«Il y a eu des rapports disant qu’il nous avait dit qu’il partait. Il ne nous a rien dit, je ne sais pas, il est sous contrat et va bien avec nous, mais c’est une décision pour lui et le club », a-t-il déclaré.

Nacho a conclu son entretien en discutant de la difficile victoire 0-1 contre l’Athletic.

«C’est définitivement une équipe difficile et nous avons peut-être eu un peu de mal à créer, mais nous avons bien joué, solide et réussi à gagner», a conclu le défenseur.