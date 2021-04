Nacho: «Nous sommes prêts, quel que soit le système que Zidane veut que nous utilisions»

Nacho a été le joueur sélectionné pour parler aux médias lundi, avant le quart de finale aller de la Ligue des champions du Real Madrid contre Liverpool. L’arrière central a été interrogé sur la récente interview de Mohamed Salah à MARCA, dans laquelle l’Egyptien a déclaré que Liverpool s’était amélioré tandis que le Real Madrid avait perdu des parties importantes depuis la finale de 2018.

À ce sujet, Nacho a répondu: «Salah n’avait pas tort. Depuis, ils ont remporté la Ligue des champions et nous avons perdu Cristiano Ronaldo. Mais je ne pense pas qu’il y ait une si grande différence. Je pense que nous avons toujours été une équipe très compétitive. Nous avons une super équipe. Salah a raison, mais nous ne nous concentrons pas sur des choses comme ça et nous nous concentrons plutôt sur le match de demain.

Le Real Madrid ayant commencé à jouer trois défenseurs centraux lors des derniers matches, Nacho a été interrogé sur le nouveau système et sur la manière dont les défenseurs s’y adaptent. Il a déclaré: «Je pense que nous nous comportons bien que nous jouions un quatre ou cinq arrière. Nous sommes prêts pour ce que le coach demande. Nous sommes dans une bonne course. Quel que soit le système qu’on nous demande d’utiliser, il est important de réagir sur le terrain. Peu importe le système que nous utilisons, nous devons tout donner sur le terrain et obtenir un bon résultat lors de cette première étape. Ils ont trois grands attaquants, qui se connectent bien. Je ne sais pas s’il y a des favoris. Nous laisserons ce débat aux autres.

En discutant de sa propre forme individuelle, on lui a demandé s’il pensait jouer le meilleur football de sa carrière et s’il pensait pouvoir gagner une place dans l’équipe espagnole. Nacho a répondu: «J’avais déjà joué de nombreux matchs au club, mais si je devais choisir une saison, je choisirais peut-être celle-ci. Tout est question de moments. J’espérais être appelé la dernière fois, mais j’espère que Luis Enrique changera d’avis et que je pourrai être sur la prochaine liste.

On a aussi beaucoup parlé de contrats, comme celui de Sergio Ramos. À propos de la situation du capitaine, Nacho a déclaré: « La meilleure chose pour le Real Madrid serait qu’il reste et la meilleure chose pour Ramos serait qu’il reste. »

Cependant, Nacho a reconnu que son propre avenir dépend en partie de ce qui se passe avec Ramos. L’Espagnol a déclaré: «Logiquement, si le Real Madrid renouvelle Ramos ou signe un défenseur central, ce sont des choses qui ont un effet. J’y reviendrai plus tard et j’en discuterai avec le club et ma famille. Je pense que c’est normal pour n’importe quel joueur. Je n’ai pas encore parlé avec le club de ma situation. J’ai cette saison et une autre saison à gauche sur mon contrat. Ce serait mon rêve de terminer ma carrière ici, mais j’y vais saison après saison. Si les choses deviennent plus compliquées qu’elles ne l’ont été jusqu’à présent, cela n’a pas toujours été facile. alors je pourrais prendre une autre décision. En tant que joueur, ce serait logiquement bien d’essayer une autre ligue, mais pour le moment, je suis heureux et chez moi, là où je veux être, et nous prendrons la meilleure décision cet été.

Enfin, on lui a demandé s’il craignait que le Real Madrid soit sur le point de quitter autant de joueurs espagnols à la fois, avec son avenir et celui de Ramos incertain et avec Lucas Vázquez et Isco également liés à des déménagements. À ce sujet, Nacho a expliqué: «Je pense qu’une partie de la raison de notre succès au fil des ans est qu’il y a eu une équipe avec beaucoup d’Espagnols et de joueurs locaux. Ensuite, il y a des situations qui ne dépendent pas de nous, des projets qui grandissent petit à petit. Comme je l’ai déjà dit, ce qui est le mieux pour le Real Madrid est le plus important.