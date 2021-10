Nacho : « On a eu une mauvaise semaine, il est temps d’y réfléchir et de continuer à travailler »

Le défenseur du Real Madrid Nacho Fernandez a parlé à Movistar+ juste après la défaite décevante de l’équipe 2-1 contre l’Espanyol, qui était le dernier d’une série de mauvais matchs pour Los Blancos avec également une défaite précédente contre le shérif Tiraspol et un match nul contre Villarreal.

«Ça a été une mauvaise semaine, maintenant c’est la pause internationale et nous devons y réfléchir et travailler sur ce que nous faisons mal. Nous commençons tout juste et nous sommes près du sommet. C’est au début de la saison et nous devons faire revenir les gars pour donner le meilleur de nous-mêmes », a déclaré Nacho.

Le défenseur a reconnu que l’essentiel du travail devra être fait en défense pour que Madrid améliore sa stabilité.

« Nous n’avons jamais été à l’aise. Nous avons concédé à la 18e minute et cela a rendu les choses difficiles. Nous devons continuer à travailler pour nous améliorer défensivement, c’est la chose la plus importante en ce moment. C’est plus facile si nous ne concédons pas », a-t-il ajouté.

Le défenseur a également admis que son jeu sur le deuxième but de l’Espanyol aurait pu être meilleur afin d’empêcher l’équipe locale d’obtenir la victoire.

« Nous avons eu plus d’occasions en première mi-temps. Ils nous ont mis sous pression sur les contre-attaques et en deuxième mi-temps, quand nous étions à notre meilleur niveau, une mauvaise passe en accumulation de ma part a entraîné le deuxième but et cela a rendu le match très difficile », a-t-il expliqué.

Nacho a conclu son interview en disant que les blessures n’aidaient pas l’équipe.

« L’équipe a des blessures. Ce n’est pas une excuse. Cette équipe est assez bonne pour faire un meilleur travail que nous l’avons fait lors de ces trois derniers matchs. Quand on encaisse des buts, tout est beaucoup plus difficile. Il n’y a pas de matchs faciles en Primera División. L’Espanyol était bien organisé et les choses ne se sont pas passées pour nous aujourd’hui. Ça a été une mauvaise semaine, maintenant c’est la pause internationale et nous devons réfléchir et travailler sur ce que nous faisons mal. Nous commençons tout juste et nous sommes près du sommet. C’est le début de la saison et nous devons récupérer des gars pour donner le meilleur de nous-mêmes », a conclu le défenseur espagnol.