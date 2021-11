Nacho Vegas annonce un nouvel album, ‘Still worlds collapsing’, et une tournée pour janvier 2022

MADRID, 27 octobre (EUROPA PRESS) –

Le musicien Nacho vegas a annoncé un nouvel album, ‘Des mondes encore en train de s’effondrer‘, qu’il publiera en janvier 2022 lorsqu’il entamera également une tournée en Espagne et en Amérique latine. Le premier aperçu de l’album sera ‘La fleur de pommier’, comme annoncé par sa maison de disques.

La première date de la tournée sera le 28 janvier à Navia, le lieu de création de l’album, suivi de Getxo (29 janvier), Gérone (30 janvier), grenade (4 février), Vigo (11 février), La Corogne (12 février), Valence (17 février), Murcie (18 février), Terrasse (19 février), Xixon (4 mars), Valladolid (5 mars), Vitoria-Gasteiz (27 mai) et Saragosse (28 mai).

Nacho Vegas sera accompagné d’un groupe auquel ils participeront Manu Molina et Joseba Irazoki, qui ont déjà collaboré avec Vegas, qui sont rejoints par le bassiste Hans lagune et Ferran Résines, claviériste qui a fait partie de Love of Lesbian.