Nachos du jour du match au chorizo : essayez la recette

Qu’est-ce qui rend les nachos les jours de match meilleurs ? Saucisse.

« Les nachos sont si polyvalents qu’il est amusant d’expérimenter différentes garnitures et combinaisons de saveurs », a déclaré Cole Hansen, chef d’entreprise de Johnsonville Kitchens.

Ici, Hansen a incorporé les nouvelles lanières de chorizo ​​de la marque dans le mélange, ainsi que des piments verts, des haricots noirs, du maïs rôti, des tomates cerises, de l’avocat, des oignons rouges marinés et plus encore. Mettez-vous en appétit et obtenez la recette complète ci-dessous.

Nachos aux lanières et chips de chorizo ​​de Johnsonville (Johnsonville, LLC)

Nachos lanières et croustilles au chorizo ​​de Johnsonville

Portions : 8-10

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 15 minutes

Ingrédients:

1 paquet (12 onces) de JOHNSONVILLE® Chorizo ​​Sausage Strips™, hachées ou lanières de saucisse au choix

1 boîte (4,5 onces) de piments verts en dés

1 boîte (15 onces) de haricots noirs, rincés et égouttés

1 tasse de maïs rôti surgelé, décongelé

1 sac (11 onces) de croustilles tortilla

1/2 tasse de sauce au fromage nacho

10 tomates cerises, coupées en quartiers

1 avocat, coupé en dés

1/4 tasse d’oignons rouges marinés préparés

1 piment jalapeño, tranché

1/2 tasse de crème sure

3 cuillères à soupe de coriandre hachée

1 citron vert, pressé

Instructions:

1. Dans une poêle, cuire et remuer les morceaux de lanières de saucisse à feu moyen jusqu’à ce qu’ils soient dorés; environ 3 minutes.

2. Ajouter les piments verts, les haricots et le maïs ; chauffer à travers.

3. Disposer les croustilles tortillas sur une grande assiette et garnir du mélange de lanières de saucisse.

4. Chauffer la sauce au fromage nacho selon les instructions sur l’emballage; arroser du mélange de croustilles et de lanières de saucisse.

5. Saupoudrer de tomates, d’avocat, d’oignons et de piments jalapeño.

6. Garnir de crème sure, de coriandre et de jus de lime.

