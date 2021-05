Nacional de Montevideo remporte la Super Coupe d’Uruguay

05/03/2021 à 01:41 CEST

Avec des buts des Argentins Leandro Fernández et Gonzalo Bergessio, Nacional a battu Montevideo Wanderers 2-0 ce dimanche et est devenu champion de la Super Coupe d’Uruguay 2021.

De cette façon, le tricolore a prolongé le bon moment qu’il traverse au niveau local, où cette saison il tentera de décrocher le triple championnat.

Tous deux avec trois défenseurs et des footballeurs rapides sur les ailes, Nacional et Montevideo Wanderers sont partis à la recherche du premier but du match depuis le début.

Le tricolore a tourné son jeu vers la droite, où Brian Ocampo et Andrés D’Alessandro Ils se sont associés d’une bonne manière pour essayer de fournir l’attaquant Bergessio.

Fernández, quant à lui, les a accompagnés dans certains jeux spécifiques avant de se diriger vers le centre et aussi vers la gauche d’une manière si rapide que cela a beaucoup compliqué ses marqueurs.

Contrairement à cela, comme on l’avait vu il y a quelques jours lors du match de la Copa Libertadores contre l’Atlético Nacional de Medellín, le football offensif que l’équipe dirigée par Alejandro Cappuccio a montré lui a apporté quelques complications lorsqu’il s’agissait de marquer.

Cependant, sa puissance offensive était plus lourde que les erreurs de la dernière ligne et à 13 minutes, il a trouvé le premier but grâce à une tête de Fernández.

SUPER CHAMPION!!! 🏆🔵⚪️🔴 # 162Titres officiels # NobodyGanóMore pic.twitter.com/4dHz4chn6A – National (@Nacional) 2 mai 2021

Avec 1-0, le tricolore est allé plus loin et a pu trouver le deuxième avec deux bons tirs d’Ocampo, l’un dévié et l’autre bien résolu par le gardien Ignacio de Arruabarrena.

Les Wanderers, pour leur part, ont baissé leur intensité au fil des minutes et bien qu’ils aient tenté de se rapprocher, ils n’ont pas créé de danger pour le gardien Sergio Rochet.

En seconde période, le match n’a pas changé le ton et Nacional a continué à attaquer, tandis que son rival ne s’est approché que par une contre-attaque.

Avant 60 minutes, D’Alessandro a dispersé le gardien rival et a pu marquer un grand but, évité par un défenseur qui se tenait sur la ligne.

C’était le dernier de l’Argentin, qui à 40 ans était aussi valable qu’en 2000 lorsqu’il a fait ses débuts avec le maillot River Plate.

A 78 minutes, après que l’arbitre a sifflé un penalty après avoir été convoqué par le VAR, Bergessio a marqué le deuxième d’un tir puissant en corner.

De cette façon, Nacional a clôturé le match et a remporté une victoire qui leur a permis de remporter la première coupe de la saison.

La victoire signifiait également le premier championnat réalisé par Cappuccio en tant que directeur technique du tricolore et son deuxième en Première Division après l’Apertura 2020 réalisé avec Rentistas.

Fiche technique:

National: Sergio Rochet; Guzmán Corujo, Mathías Laborda, Cristian Almeida; Brian Ocampo, Joaquín Trasante (m.89, Nicolás Marichal), Felipe Carballo (m.89, Maximiliano Cantera), Camilo Cándido, Andrés D’Alessandro (m.60, Emiliano Martínez); Gonzalo Bergessio (m.89, Guillermo May) et Leandro Fernández (m.80, Alfonso Trezza).

Entraîneur: Alejandro Cappuccio.

0. Montevideo Wanderers: Ignacio de Arruabarrena; Hernan Petryk, Guzmán Pereira (mort en 76, Felipe Aguirre), Darwin Torres; Leonardo Pais, César Araújo (63 ans, Krisztián Vadócz), Bruno Veglio (80 ans, Diego Riolfo), Mathías Abero, Washington Camacho (45 ans, Nicolás Quagliata); Hernán Rivero et Mauro Méndez (m.63, Rodrigo Rivero).

Entraîneur: Daniel Carreño.

Buts: 1-0, m.13: Leandro Fernández. 2-0, m.78: Gonzalo Bergessio.

Arbitre: Leodán González. Il a averti Trasante, Araújo, Bergessio, Almeida, De Arruabarrena, Abero, Rivero et Martínez.

Incidents: Finale de la Super Coupe d’Uruguay 2021 disputée au stade Centenario de Montevideo.