Nacional remporte la Classique uruguayenne et conserve la tête

06/07/2021 à 05:21 CEST

. / Montevideo

Avec des buts de Brian Ocampo Oui Camilo Candido, les Le Nacional bat Peñarol 2-0 Le neuvième jour du tournoi Apertura, il a remporté une nouvelle édition de la Classique uruguayenne et a maintenu la première position du classement. Dans un match très disputé avec peu de situations dangereuses, le local a pris les trois points grâce à deux buts en fin de match. Les deux buteurs ont joué jusqu’à samedi la Copa América et se sont envolés pour Montevideo dimanche matin, quelques heures avant le match.

Avec sa victoire, Nacional a non seulement gardé la tête du classement, mais a également gagné dans son stade, le Gran Parque Central, où il n’avait plus affronté Peñarol depuis 1929. C’était le premier des trois Clásicos programmés pour le mois de juillet, car les deux équipes se rencontreront en huitièmes de finale de la Copa Sudamericana.

Dans un autre des matchs de la journée, Plaza Colonia bat Progreso 1-2 et a conservé la deuxième position. Un but de Danilo Asconeguy dans son propre but et un autre de Juan Cruz Mascia ont donné la victoire à l’équipe dirigée par Eduardo Espinel. Pour sa part, lors de la première rencontre avec Román Cuello comme entraîneur, le Monevideo City Torque bat Villa Española 2-3 avec un but contre son camp du gardien Facundo Silva, qui lors du match précédent avait marqué sur coup franc.

De plus, le Fénix a battu Cerro Largo par 1-2, Pendant ce temps, il L’Amérique du Sud bat le Deportivo Maldonado 1-3 avec des buts des Argentins Tomás Andrade et Pablo Mouche. Finalement, le River Plate et Boston River ont fait match nul 1-1, et le Les Rentistas battent Cerrito 0-2. Ce mardi, Liverpool et Montevideo Wanderers disputeront le dernier match de l’étape.