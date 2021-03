Nacional scelle son billet pour la finale

30 mars 2021 à 06:19 CEST

Après trois défaites consécutives, le nationale a tracé le cap et s’est qualifié pour la finale du championnat uruguayen en battre le Deportivo Maldonado 1-2 le quinzième et dernier jour du tournoi de Clausura. Deux buts de l’Argentin Gonzalo Bergessio ils ont suffi à l’équipe tricolore pour atteindre les trois points et rester en tête du tableau annuel accumulé. De cette façon, il s’est qualifié pour la finale dans laquelle il sera mesuré dans une série aller-retour avec le vainqueur du match que ce mercredi sera joué par Rentistas et Liverpool, vainqueurs de l’Apertura et de la Clausura, respectivement.

Pour sa part, Defensor Sporting a perdu la catégorie en égalisant 0-0 contre Cerro Largo et en ne pouvant pas ajouter trois points, ce que Boston River a fait, une équipe avec laquelle ils se sont battus main dans la main pour éviter de descendre en deuxième division. Ceux emmenés par Juan Tejera, avec une très bonne fin de championnat, ont renversé le vainqueur de la Clausura avec un but de Rubén Bentancourt qui les a atteints pour rester en premier lors de la saison 2021.

Pendant ce temps, le Danubio et le Cerro, les autres équipes qui sont descendues, ont clôturé l’année de football sans gagner. Les franges sont tombées 1-0 contre Rentistas, tandis que l’Albiceleste a fait match nul 1-1 avec Montevideo Wanderers.

Dans d’autres matchs, Peñarol a battu Fénix 3-1 avec des buts d’Agustín Álvarez et David Terans à deux reprises, tandis que Montevideo City Torque a battu la Plaza Colonia 2-0 avec des scores de Gabriel Chocobar et Franco Pizzichillo. L’équipe citoyenne a ainsi clôturé une saison au cours de laquelle elle s’est qualifiée pour la Copa Sudamericana, un concours auquel Cerro Largo participera également. De leur côté, les Rentistas, qui ont battu Danubio 1-0, dépendront du résultat de leur demi-finale pour savoir à quel tournoi international ils joueront en 2021. S’ils gagnent, ceux menés par Alejandro Cappuccio iront à Libertadores et Peñarol à la Sud-américaine, alors que si Liverpool gagne, ce sera exactement l’inverse.

Enfin, lors du dernier match de la date, River Plate a battu Progreso 3-2 avec les scores de Nicolás Rodríguez, Nicolás González et Matías Alonso.