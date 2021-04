Nadal ajoute la souffrance de la victoire

22/04/2021 à 20:48 CEST

Jaume Pujol Galceran

Après la première peur, il semblait que Raphael Nadal il allait se promener pour entrer en quarts de finale de l’Open de Barcelone Banc Sabadell. En une demi-heure, il avait déjà remporté le premier set, sans renoncer à un match, bien qu’ensuite il ait «beaucoup souffert»; avant de battre le Japonais Kei Nishikori 6-0, 2-6 et 6-2. Le 11 fois champion de Barcelone n’est pas comme il le souhaiterait mais il est toujours en jeu et fera partie du poker des as du tournoi qui sont en quarts de finale avec Stefanos Tsitsipas (5 mondial), Andrey Rublev (7) et Diego Schwartzman (9). Sera également Pablo Carreño (13) qui éliminait Bernabé Zapata (6-3, 6-4), lors du dernier match du centre.

«J’ai fait un pas en avant important et j’ai mieux joué qu’hier, même si je dois continuer à m’améliorer. C’est mon défi et je l’assume. Je pense que je suis en route mais je dois continuer à travailler », a-t-il déclaré quelques minutes après s’être débarrassé de Nishikori, dans un match avec un troisième set qu’il a admis “avoir beaucoup souffert”.

Monte Carlo et la défaite contre Rublev ne cessent de palpiter dans sa tête. Le bon départ avant Nishikori cela n’a pas duré longtemps. Dès que le joueur de tennis japonais lui a arraché le premier match à 49 minutes, le jeu a pris un tour qui a conduit à Nadal abandonner le deuxième set et recommencer le troisième avec beaucoup d’insécurité.

Nadal il s’est retrouvé avec un 0-40 dans le premier match et un quatrième «break point» dans le troisième qui l’aurait mis contre les cordes. “Le deuxième set m’a échappé avec les deux ‘breaks’ et dans le troisième j’ai beaucoup souffert même si je l’ai combattu jusqu’au bout”, a-t-il déclaré fièrement. «J’ai besoin de continuer à m’améliorer et de surmonter les moments difficiles. Demain, j’aurai une nouvelle opportunité », a-t-il déclaré. Nadal qui traversera la britannique Cameron Norris (58 coupe du monde) qui a gagné 6-0, 3-5 et le Belge a pris sa retraite David Goffin.

La ‘Next gen’ arrive

Dans la partie inférieure du cadre Stefanos Tsitsipas, deuxième tête de série, mènera la nouvelle génération de joueurs de tennis qui ont atteint les quarts de finale avec les victoires des Canadiens Félix Auger-Aliassime, 20 ans, avant sa compagne et compatriote Dennis Shapovalov (6-2, 6-3); le Russe Andrey Rublev, 23 ans, qui s’est imposé avec beaucoup de difficultés de la part d’Albert Ramos (6-4, 6-7 (4), 6-4) et de l’Italien Jannik Sinner, 19 ans, qui a éliminé Roberto Bautista (7-6 (9), 6-2.

Quatre joueurs de la «Next Gen» qui ont commencé à frapper à la porte des «Big three». Tsitsipas est le premier sur la liste. Hier, le joueur de tennis grec est allé en quarts de finale après avoir battu l’Australien Alex DeMiñaur (7-5, 6-3). Rublev, septième monde, qui a éliminé Albert Ramos (6-4, 6-7, 6-4) et a accumulé six tournois depuis 2020.

Il commence aussi déjà à mettre la tête sur le circuit Jannik Sinner, récent finaliste du Miami Masters 1000, qui a éliminé hier Roberto Bautista (7-6, 6-2). Le joueur de tennis italien de 19 ans a ajouté la troisième victoire contre le Castellón dans un match difficile, notamment le tie break (11-9).

Salle de Toni Nadal

Peut-être Tarière–Aliassime, 20 ans, est celui qui a le moins de cursus, bien qu’il espère l’obtenir de la main de Toni Nadal, devenu son mentor, bien que l’oncle de Rafael Nadal ne soit pas venu à Barcelone.

“Nous sommes en communication constante, c’est bien. J’aime la façon dont il regarde le jeu. Il fera les ‘Grands Chelems’ et quelques Masters 1000. Ce n’est pas tout exactement sur papier, pour être honnête, mais la relation ira. aussi loin que tout le monde sera heureux », a déclaré le joueur de tennis canadien qui affrontera aujourd’hui Tsitsipas pour une place en demi-finale.