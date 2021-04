Nadal arrive juste à temps pour la finale

24/04/2021

À 17:47 CEST

Nous avons déjà une finale à Barcelone. Rafael Nadal va affronter Stefanos Tsitsipas en finale de la 68e édition de Ouvrir Banc Sabadell de la ville de Barcelone. Rafa Nadal a battu Pablo Carreño en demi-finale du Trophée Conde de Godó avec deux sets 6-3 et 6-2 en seulement 1 heure et 29 minutes.

le Nadal Le plus authentique de tout le tournoi est apparu au moment où j’en avais le plus besoin. Rafa sachez qu’avec Carreno Ce n’est pas joué et que s’il voulait avoir des options pour le battre, il devait jouer à son plus haut niveau dès la première minute du match.

Avec cette mentalité gagnante, pas un mais deux services ont brisé l’Asturien au début du premier set. Une marge qu’il fallait sans doute pour clore le premier set puisqu’au septième match avec un 5-1 et le service, loin de remporter le set, l’Asturien a cassé le service aux Baléares et s’apprête à le casser à nouveau dans le neuvième. Pablo Carreño Il n’a pas trouvé le moyen de nuire à son rival puisque l’Espagnol a tenu le relais pratiquement tout le plateau. Cependant, quelque chose de similaire à 6-3 contre Norrie est arrivé à nouveau, il lui a été difficile de fermer le set (6-3) bien qu’il soit beaucoup plus constant que lors des tours précédents.

Rafa Il est passé à la vitesse supérieure dans le deuxième set et a commencé par une pause en faveur et a consolidé la pause dans le deuxième match avec son service. Carreño, qui n’était pas tout à fait à l’aise, a réussi à sauver plusieurs balles cassantes lors de son deuxième service, mais n’a pas pu finir de le sauver, signant pratiquement sa dernière phrase. Il est très difficile de rompre deux fois le service pour Nadal et plus encore dans votre domaine.

Rafael Nadal affrontera le premier finaliste de ce tournoi Comte de Godó 2021, le joueur de tennis à la mode de cette saison, Stefanos Tsitsipas. Le grec, qui a été facilement écarté de Jannik Pécheur avec un double 3-6, il remporte son premier Maîtres 1000 en se proclamant champion à Monte Carlo.

Le numéro 5 mondial a rappelé, après sa victoire contre l’Italien, la dernière fois qu’il a affronté Rafa dans le Barcelone Open Banc Sabadell: “Ça fait du bien de retourner en finale et je vais essayer de me racheter de la dernière fois. Cela (en 2018) a été une expérience que j’ai apprise en jouant une finale contre Nadal.” Précisément la dernière finale qu’il a disputée Rafael Nadal dans ce tournoi, c’était en 2018 avant Stefanos Tsitsipas, lorsque les îles Baléares ont gagné par un clair 6-2, 6-1. Depuis 2005, Rafael Nadal Il a été proclamé 11 fois dans le tournoi Conde de Godó, devenant ainsi le joueur de tennis avec le plus de titres dans l’histoire du tournoi.

Nous avons vu dans ce tournoi un Nadal qui est définitivement passé jeu par jeu de moins à plus. Aujourd’hui, avec des conditions plus favorables sur la piste, nous l’avons vu plus à l’aise et avec quelques étincelles par moments Rafa que nous avons mémorisé.