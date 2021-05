Nadal bat Alcaraz à ses débuts au Madrid Masters 1000

05/05/2021

À 17:25 CEST

Victoire très confortable pour Rafael Nadal à ses débuts au Mutua Madrid Open 2021. Les Baléares, première tête de série de l’équipe masculine, ont battu le Murcien au deuxième tour sans problème Image de balise Carlos Alcaraz en deux sets (6-1 et 6-2, en 1h.17 ‘).

C’était, sans aucun doute, le duel le plus intéressant de la journée ce mercredi à la Caja Mágica de la capitale. Beaucoup l’avaient déjà classé comme le choc entre les générations, entre le présent et l’avenir du tennis espagnol mais, finalement, il n’avait pas l’émotion attendue.

Un certain inconfort abdominal Alcaraz après avoir forcé un point dans le quatrième match du match, ils ont terni un premier set qui a été attribué Rafa en un peu plus d’une demi-heure et avec pratiquement aucune usure physique. Celui d’El Palmar s’est avéré quelque peu inconfortable après avoir reçu une assistance médicale et il lui a été difficile de recommencer.

Le numéro deux actuel du classement ATP n’a cédé que quatre points avec son service (deux avec le premier et deux avec le second) et il n’a jamais laissé Carlos trouvez votre rythme de match idéal.

🚀 @ alcarazcarlos03 | #MMOPEN pic.twitter.com/15EY4vrjJ4 – #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) 5 mai 2021

Dans le deuxième ensemble, le script n’a pas changé de manière excessive. NadalEn quelques marches, il a dominé de sa droite et liquidé la «perle» de Murcie qui a eu 18 ans aujourd’hui et qui n’a cessé de se battre jusqu’au dernier point. “Aujourd’hui, j’ai eu un match difficile avec un jeune homme qui est très fort comme Carlos. Il a un potentiel énorme et il n’a besoin que de temps. En plus d’être un grand joueur de tennis, c’est un garçon qui a des choses claires et des valeurs très positives. pour la société. Il a un bel avenir devant lui. Nous en avons besoin“il a cassé Nadal après le match aux microphones Teledeporte.

JOUEZ AVEC LE PUBLIC

Premier contact pour Rafa sur terre battue madrilène et la première victoire de cette édition et, en plus, devant le public qui pourrait être présent dans les tribunes. «C’est une journée très spéciale. Tu ne sais pas ce que tu nous as manqué. Jouer n’importe quel sport sans vous fait manquer une partie fondamentale du sport. Nous sommes très reconnaissants que vous puissiez être ici pour soutenir notre sport », a conclu les Baléares.

“Ne mange pas tout” 🎂😂 Joyeux anniversaire Carlos! 😘 @ alcarazcarlos03 | @RafaelNadal | #MMOPEN pic.twitter.com/GZHR5POpe2 – #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) 5 mai 2021

PECHEUR OU POPYRINE, EN HUITIEMES

Ce jeudi, lors de la prochaine manche du Masters 1000 à Madrid, Nadal affrontera le vainqueur du duel entre l’Australien Alexei Popyrin et italien Jannik Pécheur. Un autre match contre la «Next Gen» attend les îles Baléares et est plus que prêt pour l’occasion.