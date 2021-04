Nadal cherche à retrouver ses meilleurs sentiments à Barcelone

19/04/2021 à 19:53 CEST

Jaume Pujol Galceran

L’image était aussi inédite que surprenante. Rafael Nadal, le sac de ses raquettes sur les épaules, a regardé le match de double que Pablo Carreño et Carlos Alcaraz disputaient sur le court numéro 2, après leur séance d’entraînement. Deux ans plus tôt, lors de la précédente édition du Barcelona Open Banc Sabadell, cette situation était impensable, devant les centaines de fans qui attendaient dans ce couloir que le 11 fois champion du tournoi vienne s’entraîner ou coller son sortez par la porte.

Hier, l’image était très différente, il était seul debout, personne ne lui a demandé de selfie, ni d’autographe. Il est resté longtemps et, quand il le voulait, il est parti calmement, avec une expression concentrée et sérieuse. Dans sa tête, il y a cette élimination en quarts de finale de Monte Carlo contre le Russe Andrey Rublev, qui le fait mal à sa place.

Mauvais souvenirs

Nadal est arrivé à Barcelone dans une situation qui ne lui est pas habituelle et avec un mauvais souvenir de ce qui s’est passé lors des précédentes occasions où il n’a pas mordu la coupe en Principauté de Monaco. Quatre occasions à retenir et où une seule fois, lors de celle qu’il a perdue lors de la finale 2013 à Monte-Carlo, le majorquin a réussi à remporter le titre au siège du RCT Barcelona qui porte son nom. Dans les trois autres, il a été éliminé. En 2014, Fabio Fognini l’a éliminé au deuxième tour, en 2015 Nicolás Almagro l’a battu et en 2019, dernière édition, il a été dépassé par Dominic Thiem.

J’ai raté une occasion de commencer le dirt tour de la bonne manière, mais c’est comme ça. Ce n’est pas le moment de se plaindre. La seule chose que je puisse faire est d’aller à Barcelone et de continuer à travailler et à m’entraîner ”, a déclaré Nadal avant de quitter Monte-Carlo. Et c’est ce qu’il n’a fait que pour atterrir à Barcelone.

Hier, le numéro 3 mondial a reporté la conférence de presse qu’il tenait habituellement le lundi à son arrivée de Monte-Carlo pour se consacrer à une double séance d’entraînement intense. Le matin pendant une heure et demie avec Albert Ramos comme rival et l’après-midi avec Carlos Moyà et Francis Roig.

Polissez votre jeu

Nadal veut polir les coups, trouver des sensations, avant d’affronter demain sa première face au biélorusse Ilya Ivashka (111 mondial) venu du précédent et qui a battu le néerlandais Tallon Grieksport (144 mondial) par 6-3 et 6-1, en seulement 57 minutes. À peine, aussi mal qu’il se sent, Nadal va avoir des problèmes à ses débuts, mais il a besoin de retrouver son jeu pour se sentir prêt pour l’assaut de Roland Garros, bien que Paris soit loin.

Pour le moment, la présence de Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev à Barcelone ne le préoccupe pas, mais sert plutôt d’incitation à s’améliorer s’il les affronte, bien que le Grec et le Russe soient tous deux dans la zone inférieure du tableau. et ne les croiserait que dans une fin hypothétique. Et Nadal, comme il le dit toujours, va jeu par match.

Avant sur la route, apparaissent des rivaux comme Kei Nishikori, double champion du tournoi (2014 et 2015), avec qui il se retrouverait dans le huitième jeudi, alors que le Japonais a été hors combat en raison de blessures et hier c’était difficile. pour vaincre un terrien comme lui l’Argentin Guido Pella à qui il s’est remis d’un match difficile en trois sets (4-6, 7-6 (4), 6-2).

Nadal est dans les mêmes installations où il a fait ses débuts en 2003 quand, comme hier, si vous pouviez vous promener dans les installations sans être ni reconnu, alors qu’il jouissait déjà de l’aura du joueur qu’il est devenu. Le club est le même mais l’ambiance est très différente du fait de la quasi-absence de public. Seuls un millier de spectateurs pourront être dans les gradins cette année en raison de la pandémie de. Le majorquin n’aura pas l’encouragement supplémentaire des fans qui l’ont toujours soutenu au RCT de Barcelone et, Nadal, qui aime tout avoir sous contrôle, le met également en alerte jusqu’à ce qu’il entre en piste.