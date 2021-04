Nadal cherche une “ réinitialisation ” à Barcelone

20/04/2021 à 20:12 CEST

Jaume Pujol Galceran

«Après une défaite viennent des jours de doutes», a assuré Rafael Nadal toujours piqué par la défaite concédée à Monte Carlo face à Andrei Rublev. Le 11 fois champion de l’Open Banc Sabadell de Barcelone a admis qu’il ne s’y attendait pas. Il se sentait en forme et avec de bons sentiments mais a dû quitter la Principauté sans se battre pour un titre qui depuis qu’il l’a remporté pour la première fois en 2005 a servi à évaluer son moment de forme sur le gravel tour qui s’achève à Roland Garros.

Le majorquin est tendu et a atterri à Barcelone avec l’intention et le besoin de s’améliorer. Faire un ‘reset’ et récupérer la bonne ligne.

“Les défaites ne sont ni agréables ni positives et elles mettent toujours tout le monde à sa place, mais Monte Carlo est passé, maintenant je suis à Barcelone prêt à concourir”, insiste-t-il.

Nadal veut rattraper le temps perdu. Il n’a pas joué depuis l’Open d’Australie depuis deux mois et seulement sept matchs cette saison. Petit bagage pour passer le test au sol. Ce n’est qu’en 2018 qu’il a vécu une situation similaire, même si cela ne l’a pas empêché de gagner à Barcelone et à Roland Garros. Il reste du temps et vous avez de l’expérience pour vous rendre à Paris en bonne forme.

Penser à Roland Garros

«Vous pouvez gagner Roland Garros en remportant des tournois avant ou pas. Bien sûr, c’est toujours mieux si vous arrivez avec des titres, mais à mes 35 ans (ce sera le 3 juin) l’important est de se sentir prêt à rivaliser au maximum et c’est pourquoi chaque semaine et chaque match est important. Il faut essayer d’ajouter des éléments positifs pour aller droit au but », admet-il.

Nadal porte la salopette depuis son arrivée avec des entraînements intenses et longs. Lundi une double séance de deux heures et match avec un rival solide et constant comme Albert Ramos. Hier encore deux heures avec le Canadien Felix Auger-Aliassime, nouvel élève de son oncle Toni Nadal, absent à Barcelone.

L’actuel numéro 3 mondial ne donne pas de répit à ses deux entraîneurs Carlos Moyà et Francis Roig pour trouver des solutions. “Monte-Carlo a été un test important. Il y avait des choses positives, je me sentais bien dans le jeu, des sentiments, mais le négatif c’est que j’ai perdu en quarts de finale sans pouvoir donner le niveau de jeu que j’attendais. Une défaite comme celle-ci. met chacun à sa place », se détache.

Nadal considère le tournoi de Barcelone comme “une nouvelle opportunité de continuer à travailler et fais de mon mieux, mais toujours au jour le jour “.

Il ne veut pas de nouvelles surprises et ce mercredi (pas avant 16h00), si la menace de pluie ne l’empêche pas, il entrera dans l’usine qui porte son nom prêt à commencer à corriger les erreurs. Malgré le fait que son rival Ilya Ivasha (111 monde), il ne semble pas qu’il va compliquer sa vie depuis le début.

Tsitsipas pointe vers le numéro 3

Avec moins de soucis, Stefanos Tsitsipas est apparu à Barcelone après avoir remporté son premier Masters 1000 à Monte Carlo. Le joueur de tennis grec, deuxième tête de série, mène également le classement de l’année après son triomphe et n’a pas caché sa fierté. «Etre en tête de la Course est très important pour moi», a souligné Tsitsipas qui a annoncé que son objectif cette saison est de «terminer numéro 3 mondial», la place occupée par Nadal a avec 1700 points de avantage.

Tsitsipas fera ses débuts ce mercredi lors du deuxième match du centre contre le majorquin, l’ami de Nadal, Jaume Munar Ce que le joueur de tennis grec a remporté l’an dernier en cinq sets au premier tour à Roland Garros après être revenu sur deux sets.

Adieu Feli López et Alcaraz

Le jour de ce mardi, les plus vieux et les plus jeunes du tournoi ont fait leurs adieux à leurs débuts. Feliciano López, 39 ans, avec 20 apparitions à Barcelone, a perdu au premier tour contre l’Italien de 17 ans Lorenzo Musetti 6-4 6 6-3.

Alors que le grand espoir du tennis espagnol, Carlos Alcaraz, a perdu à ses débuts dans le tournoi contre l’Américain Francis Tiafoe par 6-4 et 7-6 (7-2), après que le Murcien eut égalé un score contre dans le premier set 5-1 et avoir une avance de 4-1 dans le deuxième set.