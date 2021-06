Nadal, Djokovic et Federer s’envolent à Roland Garros

04/06/21 à 00:12 CEST

Jaume Pujol-Galceran

Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer seront au troisième tour de Roland Garros. Peu de gens pouvaient en douter. Ni Pablo Cuevas, ni Marin Cilic, ni Richard Gasquet n’ont pu empêcher les « Big Three » de continuer à jouer à leur rythme à Paris. Pour quelque chose, ils accumulent 58 tournois du Grand Chelem.

Djokovic a ouvert la porte avec une nette victoire contre Cuevas (6-3, 6-2 et 6-4). Federer a mis un peu plus de temps à se débarrasser de Cilic, qui lui a arraché un set (6-2, 2-6, 7-6 (4), 6-2). Et Nadal s’est offert une nouvelle victoire contre Gasquet (6-0, 7-5 et 6-2), à l’occasion de ses 35 ans, qu’il a fêtés au Philippe Chetrier sans public dans les tribunes à cause du couvre-feu du coronavirus.

Une victoire contre un vieil ami de la génération qui, depuis les 13 ans que Gasquet l’a battu aux Petits As en 1999, l’a bouleversé et frustré. Nadal ne lui a pas donné de point. Il l’a écrasé dans un premier set parfait joué en 30 minutes et seulement trois erreurs directes. Mais Gasquet a réussi son meilleur revers pour éviter l’humiliation au deuxième set en revenant de 5-2 contre, même s’il n’a pas pu empêcher Nadal de l’envoyer aux vestiaires avec la 17e défaite dans leurs affrontements en 2 heures et 14 minutes. .

Éviter l’usure

Djokovic a eu besoin d’un peu moins pour décrocher sa victoire en 2 heures et 5 minutes. Le numéro 1 mondial n’a pas voulu de surprises devant un spécialiste du terrain que, à son époque, il est devenu le « top 20 », mais il est maintenant le 92e mondial.

Direct, solide aux coups, très sécurisant au service et, surtout concentré, Djokovic n’a pas donné d’options. Gagner Cuevas n’était qu’une étape obligatoire sur son chemin et, si possible, sans s’épuiser pour éviter une perte d’énergie, toujours indispensable pour aller loin dans un Grand Chelem. Le numéro 1 a atteint son objectif et a annoncé ses intentions. « Je me sens bien et prêt à aller loin dans ce tournoi & rdquor;.

Processus de récupération

D’autres buts ont Federer qui est en voie de récupération après deux ans d’absence. L’ancien numéro 1 a disputé le cinquième match de la saison et il est à Paris pour d’autres défis à Wimbledon et aux Jeux olympiques de Tokyo.

Cilic était un bon test pour connaître son moment et après 2 heures et 38 minutes il est parti convaincu qu’il est sur la bonne voie. Le joueur de tennis croate, toujours pas à son meilleur niveau, depuis qu’il a affronté Federer lors des finales de Wimbledon 2017 et d’Australie 2018, l’a contraint à serrer.

Cilic (47 mondial), qui n’avait battu Federer qu’une seule fois lors de 10 rencontres précédentes, en demi-finale de l’US Open en 2014, lorsqu’il avait remporté son seul Grand Chelem, a resserré les écrous dans le deuxième set et forcé le « tie-break » de le troisième, mais Federer a réussi le test avec 16 “as” et 47 tirs gagnants.

Controverse d’arbitrage

Le sourire de Federer en fin de match pour la victoire contrastait avec la colère qu’il avait eue dans le deuxième set lorsque l’arbitre de chaise lui avait donné un avertissement pour perte de temps, alors que Cilic était prêt à servir et que les 25 secondes réglementaires avaient été consommées. “Pourquoi fais-tu ça?” Federer s’est plaint à Emmanuel Joseph, l’arbitre.

L’ancien numéro 1 mondial n’avait pas vu ce que Cilic était prêt à servir alors qu’il s’essuyait encore. La discussion a duré près de trois minutes et Federer a même demandé à Cilic. “C’est la première fois que quelque chose comme ça m’arrive, Vous pourriez me le faire savoir avant », a-t-il déclaré agacé. Federer a perdu ce set mais la victoire lui a fait oublier sa colère.