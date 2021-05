Nadal est déjà en quarts de finale du Mutua Madrid Open après avoir écrasé Popyrin

05/06/2021

N’hésite pas Rafael Nadal à Madrid. Malgré le départ vertigineux du jeune Australien Alexei Popyrin (Il est allé 0-1 et 0-40), le manacorí n’a pas changé de stratégie et, après un nouvel exercice de pragmatisme sur la terre battue de la Caja Mágica, il a scellé son billet pour les quarts de finale en un peu moins d’une heure et la moyenne du match et deux séries (6-3 et 6-3).

Demain, l’Espagnol cherchera une place pour les demi-finales du Masters 1000 sur terre battue contre le vainqueur du duel entre les Britanniques Dan Evans et allemand Alexandre Zverev. De plus, avec sa victoire contre le joueur de tennis ‘australien’, déjàaccumule un 10-0 contre les joueurs australiens et un 40-0 contre les joueurs du précédent sur terre battue. Équilibre immaculé pour la paroisse de Carlos Moya Oui Francis Roig.

UN DÉBUT INATTENDU

Sur la base des “ cils ”, le joueur de 21 ans était en avance sur le tableau de bord, mais il savait comment réagir Rafa. “Le match a commencé de manière irréelle et spectaculaire. Sept points d’affilée. J’ai pu sauver ce 0-40 et j’ai pu obtenir plusieurs bons points”, a déclaré le Baléare après le match. Cela lui a coûté plus cher de gagner le premier set que le jour de ses débuts contre Image de balise Carlos Alcaraz Et quand il a activé son arsenal de coups de poing, le champion junior de Roland Garros en 2017 n’a pas pu faire grand-chose. Le premier set est tombé de son côté en un peu plus de 40 minutes. Ça oui, pas avant sans sauver cinq des six balles de break qu’il a cédées à un Popyrin très agressif du reste.

Travaux en cours 🛠️ 🇪🇸 @RafaelNadal contre 🇦🇺 Popyrin (6-3) #MMOPEN pic.twitter.com/5OQnS100f0 – #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) 6 mai 2021

Dans le deuxième set, le joueur de tennis de 21 ans a déjà commencé avec une nouvelle «pause» contre et le match était très difficile. Nadal Il a continué à attaquer avec sa droite depuis l’intérieur du court, ouvrant tous les angles possibles pour exaspérer son rival et il l’a fait. Aussi, dans la deuxième manche terminé avec un 81% de points plus que remarquable avec le premier service et 73% avec le second.

L’AGRESSIVITÉ DE LA POPYRINE

“Je savais qu’il était venu avec confiance. Il est jeune et a cette énergie que les jeunes ont. Vous deviez trouver la solution et ce que vous pouviez faire. J’ai joué un match bon et correct et je suis heureux d’être en quarts de finale“il a dit à propos de Popyrin et sur sa performance après le match.

🇪🇸 @RafaelNadal est 40-0 v. qualificatifs et 10-0 v. Aussies sur terre battue. Par @atptour | #MMOPEN pic.twitter.com/voGFCusBCu – #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) 6 mai 2021

Même stratégie qu’à ses débuts et même résultat. Victoire lâche pour se présenter en quarts de finale du Mutua Madrid Open. Le manacorí continue d’accumuler de bons sentiments après son douzième titre à Barcelone et cherche déjà de travers à une nouvelle couronne à Madrid, où il n’a pas gagné depuis l’édition 2017. “A Madrid, vous ne pouvez pas spéculer et jouer plus contre des joueurs qui sont déterminés pour attaquer tout le temps Pour réussir dans ce qui vient, j’ai besoin d’être agressif et de jouer à mon niveau. Je pense que je me suis bien préparé et qu’il est temps de faire un pas en avant. L’évolution depuis des semaines a été positive », a-t-il déclaré dans l’interview d’après-match.

MEDVEDEV, OUT

Le chilien Cristian Garin Il a joué dans la grande surprise de l’équipe masculine au Madrid Masters 1000 en battant Danil Medvedev (6-4, 6-7 (2) et 6-1). Le Russe, deuxième favori du tournoi et qui était de l’autre côté de la table, a dit au revoir tôt à l’épreuve madrilène.