Nadal et Djokovic entrent en scène

31/05/2021 à 21:24 CEST

Jaume Pujol-Galceran

«Je vis le titre à Roland Garros. Je me vois avec des options pour battre n’importe qui, même Rafa & rdquor;, a-t-il menacé Novak Djokovic après avoir remporté le tournoi de Belgrade. Le numéro 1 mondial a jeté le gant à tous ses rivaux à Paris et notamment à Rafael Nadal, se chargeant de pression, dans une carrière de sept matchs et 15 jours dont le Serbe et le 13 fois champion du tournoi sont les deux meilleurs. favoris.

Tellement de Nadal Quoi Djokovic Ils ont été confiants et préparés pour le défi à Paris où le tirage au sort les a placés sur le même chemin jusqu’à ce qu’ils se rencontrent en demi-finale, si les deux atteignent ce tour. Avant cet affrontement, il reste quatre matchs.

Le premier aujourd’hui, au troisième tour, Nadal jouera (pas avant 16h00, Eurosport) contre l’Australien Alexei Popyrin (62e mondial). Djokovic le fera de nuit et sans public dans les tribunes en raison du couvre-feu forcé à 21h00 en France. Le numéro 1 mondial ouvrira le feu avec l’Américain Tennys Sandgren (66).

Alors que Nadal Oui Djokovic commencer leur pouls, aujourd’hui Roger Federer, a fait ses débuts dans le tournoi après deux ans d’absence, avec des aspirations très différentes mais avec une victoire éclatante contre le Kazakh Dennis Istomin qu’il a envoyé au vestiaire de Phlippe Chatrier en un peu plus d’une heure et demie par 6-2, 6-4 et 6-3.

Federer Il n’avait disputé que trois matchs cette saison avec deux défaites et jusqu’au dernier moment il hésitait à venir à Paris où il n’avait plus joué depuis qu’il avait atteint les demi-finales contre Nadal en 2019.

Bon retour

Détendu, à l’aise et jouant à loisir, l’ancien numéro 1 a déchaîné toute sa magie de frappe, y compris un passage entre les jambes, qui a rendu les spectateurs impatients de voir et de célébrer le retour des Suisses sur pied. Rien à voir avec le match qu’il a perdu il y a quelques semaines avec Pablo Andújar à Genève.

« Je me sentais frais dans mes jambes et mieux qu’à Genève et ça aide. C’est un plaisir d’être à nouveau ici à Paris, sur ce court et avec un public dans les tribunes “, a déclaré Federer. Son prochain tour demain, contre Marin Cilic, sera autre chose. Le joueur de tennis croate, pas dans son meilleur moment soit, a joué contre Federer lors de la finale de Wimbledon 2017 et de l’Open d’Australie 2018.

Medvedev sans problèmes

La première de Daniel Medvedev à Roland Garros où, lors de ses quatre dernières apparitions, il n’avait jamais dépassé le premier tour auparavant. Le tennisman russe, actuel numéro 2 mondial, qui, comme il l’avait dit, n’aime pas “se salir ses chaussettes avec la terre”, cette fois il n’a eu aucun mal à le faire pour se débarrasser du Kazakh Alexander Bublik par 6-3, 6-3 et 7-5. “La meilleure chose n’était pas le résultat mais comment je me sentais et jouais sur le court & rdquor;, a apprécié le joueur de tennis russe.

Il a eu beaucoup plus de problèmes Jannik pécheur vaincre le premier tour face aux Français Jean-Pierre Humbert. Le joueur de tennis italien de 19 ans a eu besoin des cinq sets et a sauvé un ballon de match au quatrième (5-4), avant de gagner 6-1, 4-6, 6-7 (4), 7-5 et 6- 4.