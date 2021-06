Nadal et Djokovic, le grand choc des demi-finales de Roland Garros

06/10/2021

Le à 19:12 CEST

Jaume Pujol-Galceran

Le centre Philippe Chatrier. Pas avant 17h30. Sept mois après le 11 octobre 2020, Rafael Nadal et Novak Djokovic mettront le pied sur la piste de Roland Garros avec une seule obsession. La victoire. Cette fois le titre n’est pas en jeu mais s’il faut gagner le grand rival. Fermer la porte à plus de disques ou vous empêcher de les approcher. Un défi maximal. Un défi entre « deux survivants nés & rdquor ;, a annoncé hier Carlos Moyà. Le grand choc attendu puisque le tirage au sort les a égalés pour se retrouver en demi-finale.

« Ce sera une belle bataille. Je pense que je peux le battre, sinon je ne serais pas là & rdquor;, a assuré Djokovic avant sa confrontation avec Nadal, même avec la montée d’adrénaline de sa victoire contre l’Italien Matteo Berrettini 6-3, 6-2, 6-7 ( 5) et 7-5.

Le numéro 1 mondial venait de passer un test décisif dans lequel il a marché sur le fil de la défaite après avoir pu trancher en trois sets avec 5-4 et servir dans le ‘tie break’. Deux fautes directes l’ont forcé à jouer deux autres sets dans lesquels il a été acculé dont il est sorti vainqueur en colère après 3 heures et 28 minutes. C’était un bon test pour la demi-finale qui l’attend aujourd’hui.

“Le plus grand défi que l’on peut voir aujourd’hui sur terre battue et contre Nadal& rdquor;, a annoncé la joueuse de tennis serbe. L’enjeu est la possibilité de poursuivre la recherche du 21 Grand

Chelem pour Nadal ou l’option de l’empêcher pour Djokovic. Un match qui ne fait pas de lui « Bloody Grace & rdquor; Que le Majorquin en fasse une demi-finale car celui qui gagnera les deux aura la finale contre Stefanos Tsitsipas ou Alexander Zverev, ce qui ne sera pas facile non plus.

DOMAINE À TERRE

Avec 57 affrontements, Nadal et Djokovic sont les deux joueurs de tennis qui ont le plus croisé leurs raquettes depuis l’ère Open (1968). Dans le calcul général, le numéro 1 domine 29-28 bien que sur terre la différence soit très favorable au Majorquin qui a remporté 19 des 25 matchs et, parmi eux, sept à Roland Garros avec une seule défaite en 2015 (7-5, 6-3, 6-1). Depuis, Djokovic n’a pu le battre qu’une fois de plus à Monte-Carlo (7-5, 7-6) un an plus tard. Et lors des cinq derniers matches sur terre battue, il n’a arraché que deux sets, le dernier la défaite il y a quelques semaines à Rome (7-5, 1-6, 6-3).

« Ce match est une référence, a assuré Carlos Moyà, après s’être entraîné avec Nadal sur le court numéro 2 de Roland Garros, où le Majorquin prépare chaque année ces derniers tours. Question de superstition. Djokovic a pris le relais par la suite.

ENTRAÎNEMENT DÉTENDU

Nadal a passé plus d’une heure à peaufiner ses coups, en accordant une attention particulière à la droite, aux gouttes et au service, avec Francis Roig, qui a rejoint la bulle de l’équipe lundi, et Rafael Maymó, son physiothérapeute et ami.

Ils n’ont rien préparé de spécial pour le match ou cela n’a pas été vu sur le terrain.

« Nous avons très bien étudié Djokovic. On sait comment il joue et à quel point il est bon, mais là c’est à lui de bouger pour rendre le jeu plus difficile& rdquor;, a valorisé Moyà, évitant toute pression supplémentaire, a-t-il déclaré.

Moyà respirait la tranquillité. « Rafa va bien et nous savons qu’il peut mieux jouer. Il a eu des moments de pression et d’autres très brillants. Nous allons essayer de les allonger. Nous faisons confiance à Rafa. Il s’agit de Roland Garros et Philippe Chatrier & rdquor;, a insisté le champion de Roland Garros 1998.

L’ancien joueur de tennis a souligné que l’année dernière ils sont arrivés à Paris avec plus de doutes. Le tournoi s’est joué dans d’autres conditions inhabituelles pour Nadal à Paris. Mais ensuite, en finale contre Djokovic, il a été submergé. « Ce jour-là, tout était spectaculaire. Rafa a donné une master class. Le niveau 2020 sera difficile à battre. Je me contente de le faire correspondre & rdquor ;.