Nadal et Djokovic matent la rébellion italienne

07/06/2021 à 22:09 CEST

Jaume Pujol-Galceran (Paris)

La rébellion italienne devra attendre au moins un an de plus. Rafael Nadal et Novak Djokovic ont mis fin aux illusions de Jannik Siner et Lorenzo Musetti à Roland Garros. Les deux talents italiens ont encore du chemin à apprendre. Le 13 fois champion du tournoi et le n°1 sont tous deux à Paris pour d’autres combats. Le match des huitièmes de finale n’est qu’une étape de plus sur la voie de la finale le 13 juin.

Même si ni Nadal ni Djokovic n’ont bien commencé tous les deux sont allés au bout du Philippe Chatrier avec les meilleures sensations. Le champion a battu Sinner par 7-5, 6-3 et 6-0 et Djokovic avec une petite frayeur de départ contre Musetti qui a arraché les deux premiers sets du “tie break” par 7-6 (9) et 7-6 (2 ) mais qui a fini par dominer 6-0, 6-0 et 4-0 et s’est retiré sous prétexte de crampes au dos, résultat de tensions et de nerfs, mais aussi “par respect pour le public”, selon Il a dit . Il ne savait pas souffrir.

Découvert

Sinner s’est déchaîné avec une attaque furieuse et des coups de poing contondants qui ont résonné comme des coups de feu sur le Philippe Chatrier presque vide. Nadal a eu du mal à renvoyer ces tirs. Le spectacle a duré jusqu’à ce que Sinner avance 5-3 pour lui arracher le premier set..

À ce moment-là, le joueur de tennis italien de 19 ans a disparu du combat. Il a perdu son service cadré et avec une double faute (5-5), s’est plaint de problèmes avec ses lentilles pour se rendre aux vestiaires et lorsqu’il est revenu sur le terrain c’était pour abandonner son service et le premier set en 63 minutes .

35 SET SANS PERDRE

Nadal ne lui a plus donné plus d’options. De 3-5, il a remporté 8 matchs d’affilée pour obtenir 4-0 au deuxième set et n’a renoncé qu’à trois autres matchs..

En deux heures et 17 minutes, il met un terme à la rébellion italienne, ajoute sa 104e victoire à Roland-Garros et atteint les quarts de finale pour la 15e fois sans renoncer à un set. Il a déjà 35 ans de suite. « Je suis allé à plus et j’ai très bien fini & rdquor ;, a-t-il déclaré.

Son prochain rival sera l’Argentin Diego Schwartzman qui a battu l’Allemand Jean-Lennard Struff par 7-6 (11), 6-4 et 7-5. Un vieil ami qu’il a battu deux fois à Paris, le plus récemment en demi-finale l’année dernière.

JOUER PARCHIS

La dernière étape avant le choc avec Djokovic. Il a dit qu’il avait peu vu le jeu de son rival. «Je ne l’ai pas beaucoup vu, il jouait Parcheesi. J’ai vu des points lâches. De 4-4 jusqu’à la fin du tie-break, puis j’ai commencé à me préparer, me doucher, panser & mldr;. Je ne sais pas si Novak a gagné par un niveau incroyable ou par démérite de Musetti. Au final il a pris sa retraite, non ? & Rdquor ;.

RÉACTION SPECTACULAIRE

Ceux qui l’ont vu vous l’expliqueront. Djokovic a commencé inconnu, pire que Nadal. En 2 heures et 20 minutes, Musetti l’a mis dans les cordes pour arracher les deux premiers sets du « tie break ». Le Serbe a fait le tour de la piste sans conviction, a ralenti et a commis des fautes directes (35). Il est allé au vestiaire à la recherche de résoudre l’oiseau.

“J’ai changé mes sous-vêtements et j’en ai profité pour me restaurer mentalement pour souffler un peu et revenir en tant que nouveau joueur. J’ai joué comme j’aurais dû jouer au début& rdquor;, a-t-il expliqué.

Le changement a été spectaculaire. Au retour, c’en était une autre. Le troisième set a été marqué en 24 minutes et sans abandonner un match. Il réitère le même résultat et améliore le retour de Phlippe Chatrier en 21 minutes, avec quatre matchs blancs (16 points d’affilée) et n’accordant que quatre points. Musetti a été éliminé et dans le cinquième à 4-0, humilié, il a choisi de partir.

Djokovic sera de retour au centre mercredi et de nouveau face à un joueur de tennis italien, Matteo Berretini, qui, après la retraite de Roger Federer, l’attend sans s’épuiser.