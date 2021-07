“Nadal et Federer sont ceux qui m’ont fait venir ici”

11/07/2021 à 20h49 CEST

.

Le tennisman serbe exultait ce dimanche après avoir remporté son sixième Wimbledon et fait match nul, avec 20, en nombre de Grand Chelem conquis avec Roger Federer et Rafa Nadal, qu’il considérait comme les joueurs de tennis “les plus importants” de sa carrière.

“(Federer et Nadal) Ce sont les deux joueurs les plus importants de ma carrière, ce qui m’a fait arriver ici. Ce sont eux qui m’ont poussé à m’améliorer techniquement, mentalement et physiquement », a déclaré le Serbe dans des déclarations en piste après avoir battu l’Italien. Matteo Berrettini, par 6-7 (4), 6-4, 6-4 et 6-3.

Le numéro un mondial a rappelé que lorsqu’il a atteint le “top 10” du classement mondial, il a passé quelques années au cours desquelles il a perdu presque toujours lorsqu’il jouait contre les Suisses et les Espagnols, mais que “quelque chose a changé fin 2010 et début 2011”.

“C’était le début d’un voyage qui ne s’arrête pas là”, a-t-il ajouté, devant une ovation debout des spectateurs sur le court central de Wimbledon.

Louange à Berrettini

Djokovic reconnu que le match contre Berrettini, qui a opposé plus de résistance que prévu, a été “plus qu’une bataille”, et a félicité le jeune joueur italien, 25 ans, à qui il a prédit une carrière “pleine de succès”.

“C’était un vrai marteau italien. Je l’ai subi sur ma peau à Paris et aujourd’hui aussi ici”, a déclaré le Serbe, qui a assuré que c’était un “match difficile”.

Son rêve d’enfant

Djokovic Il évoque son enfance, lorsqu’à 7 ans il se consacre à la construction d’une réplique du trophée de Wimbledon avec des matériaux usagés, pour signifier l’importance de ce tournoi dans sa vie.

“Gagner Wimbledon a toujours été mon rêve d’enfant. Je dois me le rappeler et ne jamais le prendre pour acquis”, malgré l’avoir déjà remporté six fois.

Interrogé sur ses chances d’atteindre les quatre tournois du Grand Chelem au cours de la même saison, ce qu’il n’a réalisé que Tige Laver À l’ère de l’Open, le Serbe a reconnu que ce serait son grand objectif et qu’il se battrait pour l’atteindre lors du prochain US Open.

“Je suis en pleine forme et je joue bien. Faire mon meilleur tennis au Grand Chelem est la priorité de ma carrière, alors je vais essayer”, a-t-il déclaré.

De votre côté, Berrettini reconnu qu’il avait dû faire face à « trop de sentiments » et qu’en cela aussi Djokovic il avait été meilleur que lui.

Cependant, il a avancé que “j’espère que ce ne sera pas ma dernière finale ici ou dans un Grand Chelem”, alors il a promis qu’il reviendrait au centre de Wimbledon pour le conquérir.