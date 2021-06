Nadal fait ses débuts en tant que poisson dans l’eau

01/06/2021

Le à 19:03 CEST

De bons sentiments pour Nadal à ses débuts dans la 120e édition de Roland Garros. Rafa ajoute une nouvelle victoire à ses statistiques stratosphériques, seulement deux défaites en 103 matchs disputés à Roland-Garros: au deuxième tour de 2009 contre Robin Söderling et en 2015 trimestres avant Novak Djokovic.

Rafael Nadal a été imposé à Alexei Popyrin par 6-3; 6-2 et 7-6 dans un match sur le terrain Philippe Chatrier qui a duré 2 heures et 20 minutes. Paris a accueilli le roi de la terre battue dans un jeu confortable, pas détendu. Popyrine Malgré sa jeunesse, c’est un joueur qui a un excellent service, se déplace bien sur le terrain, un bon revers, mais gagner Rafa Nadal sur terre battue à Paris aujourd’hui semble être une mission impossible.

PLÁCIDO PREMIER ENSEMBLE

Début de match confortable pour Rafa à ses débuts lors de sa dix-septième participation à Roland-Garros. Comme un poisson dans l’eau, le manacorí a remporté le premier set 6-3 en seulement 41 minutes.

A 28º et sous le soleil à 16h l’après-midi, Rafa n’a pas donné l’option à Popyrine que malgré ses services au-dessus de 200 kilomètres par heure, il n’a même pas pu avoir une option de pause. Nadal Il a profité de sa première et unique option de break lors du huitième match pour servir et clôturer le set.

NADAL, PLUS CONFORTABLE

Une autre chose très différente a été le deuxième set. Les Baléares ont commencé par une interruption de service Popyrine et il a eu sa première option de pause à la fin du deuxième match dont il n’a pas profité.

La perte du premier set et sa première opportunité ont affecté mentalement le jeune Australien qui a perdu en efficacité avec son service. Plus de rallye a été vu au cours du deuxième set et quelques buts plus longs, cependant, Rafa mettre le direct et Alexei, délogé, dégringolé à 4-0.

Le jeu a commencé à monter très haut jusqu’à la tête baissée Alexei qui a quand même réussi à sauver l’ensemble vierge. Rafa Il a poussé ses changements de service pour prendre confortablement le deuxième set 6-2 en 38 minutes.

VISAGE DE LA POPYRINE

Popyrine Il a commencé le troisième set avec une remise à zéro mentale et une meilleure attitude, brisant le service des Baléares lors du sixième match et prenant les devants 4-2. Avec 5-3 et son service, le jeune Australien a été dépassé par la possibilité de remporter un set au grand Rafael Nadal et ses nerfs lui ont joué un tour, lui faisant finalement perdre la partie.

L’Australien a su maintenir son service malgré la situation difficile dans laquelle il se trouvait depuis Rafa eu plusieurs occasions de casse, forçant le tie-break. Nadal il a effectué deux mini-breaks dans le deuxième set de service de Popyrin, faisant rapidement pencher la balance en faveur de l’Espagnol qui a remporté le tie-break 7-3.

Oui Rafael Nadal Poursuivant cette séquence victorieuse, il pourrait boucler une séquence de cinq Roland-Garros consécutifs pour la deuxième fois de sa carrière. Il l’a fait entre 2010 et 2014 et s’il gagne cette édition, il recommencera.

Au prochain tour Rafael Nadal va affronter Richard Gasquet après-demain à une heure encore à définir par l’organisation.