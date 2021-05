Nadal fera ses débuts avec Carlos Alcaraz ou Mannarino à Madrid

30/04/2021 à 20:19 CEST

Rafael Nadal, numéro deux mondial et premier favori, fera ses débuts au Mutua Madrid Open avec le vainqueur de l’affrontement entre les Espagnols également Image de balise Carlos Alcaraz et français Adrian Mannarino.

Nadal, tout nouveau vainqueur du tournoi Conde de Godó et cinq fois vainqueur du tournoi de Madrid – quatre fois sur terre et une sur dur – entrera dans cette édition de la compétition au deuxième tour.

Sur le chemin de Nadal vers la reconquête de la Caja Mágica est l’allemand Alexandre Zverev en quart de finale potentiel et avec l’Autrichien Dominik Thiem, actuel champion de l’Open des États-Unis et battu par les Espagnols lors des deux dernières finales de Roland Garros.

De ce côté de la table, l’Argentin Guido Pella affrontera l’une des sensations du circuit, l’Italien Jannik Sinner, avec lequel Nadal peut se heurter au deuxième tour.

L’Espagnol Jaume Munar fera ses débuts avec l’Australien Alex de Miñaur et Roberto Bautista, neuvième tête de série, débutera avec un joueur de la phase de qualification..

Pedro Martínez aura comme adversaire l’Américain Tommy Paul et de là viendra le premier joueur à rencontrer le Russe Andrey Rublev, sixième tête de série et l’un des joueurs de tennis à la croissance la plus rapide de l’année dernière.

De l’autre côté des accords, Daniil MedvedevDeuxième favori, il peut croiser l’Espagnol Alejandro Davidovich au second tour, qui doit d’abord battre un joueur du tour de qualification tandis que l’Argentin Diego Schwartzman attend le vainqueur du duel entre le Français Ugo Humbert et le Russe Aslan Karatsev. Le Sud-Américain serait l’adversaire de Medvedev dans une hypothétique demi-finale, bien qu’avant cela, Schwartzman aurait le Grec Stefanos Tsitsipas, quatrième tête de série, en quarts de finale, qui jouera contre le survivant du duel entre le Géorgien Nikoloz Basilashvili et le Français Benoit Paire.

Le Canadien Felix Auger Aliassime, nouvel élève de Toni Nadal, fera ses débuts contre le Norvégien Casper Ruud et l’Italien Matteo Berrtttini, huitième tête de série, peut être vu avec son compatriote Fabio Fognini s’il bat un rival du tour de qualification au premier tour .

De plus, Albert Ramos entrera en scène dans la Caja Mágica avec l’Américain Taylo Fritz et Pablo Carreño avec un joueur du tour de qualification. Fernando Verdasco, invité du tournoi, avec le Chilien Cristian Garín.