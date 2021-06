Nadal, impeccable contre Sinner, passe en quarts de finale

07/06/2021 à 20:06 CEST

Rafael Nadal Il est déjà en quarts de finale de Roland Garros après avoir gagné ce lundi à Jannik pécheur (7-5, 6-3 et 6-0).

Dans un match de deux heures et quart, l’Italien s’est imposé sur le terrain et n’a pas facilité la tâche à Manacorí, mais Nadal s’est appuyé sur l’expérience et la force physique pour être irrésistible dans la dernière partie du match et remporter la victoire.

L’Espagnol a réussi à frapper deux sets de 8-0 et 9-0 pour détruire la psychologie d’un Jannik Sinner sans vergogne dans le premier set, mais s’est effondré après avoir perdu son service avec 5-4 en faveur de l’attacher.

Rafa Nadal a été fabuleux avec le droit du fond du terrain, le revers a également fonctionné pour lui, en dehors de la tactique consistant à lire les points. Irrégulier au service, car bien qu’il ait réussi quatre as, il a connecté sept doubles fautes, record personnel dans un match du Grand Chelem (correspondant à trois autres rencontres dans ces types de tournois).

De cette façon, Rafa Nadal a remporté sa 50e victoire contre des joueurs de tennis italiens dans sa carrière sportive, trois sur trois contre Jannik pécheur contre qui il n’a pas cédé un seul set. A Roland Garros, il a remporté 14 de ses 15 derniers matchs.

Rafa Nadal affrontera ce mercredi en quarts de finale un vieil homme connu sous le nom d’Argentin Diego Schwartzman, un joueur de tennis très dur.