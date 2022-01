Nadal jouera le double à Melbourne

01/01/2022 à 19:47 CET

Rafael Nadal a terminé le jour du Nouvel An, et au moment où le soleil est le plus chaud, son troisième formation au plus haut niveau depuis l’atterrissage à Melbourne ce vendredi avec les yeux rivés sur l’ATP 250 qui débutera ce lundi et dans lequel il s’élancera en tant que grand favori. Il est également confirmé que l’Espagnol jouera également le compétition en binôme avec son ami Jaume Munar.

Des sources du tournoi ont assuré que l’intensité de Nadal, qui vient de subir une quarantaine de dix jours après son résultat positif au covid-19, était « très élevée & rdquor; et ils ont assuré d’être « surpris du niveau en formation & rdquor; du sixième classé au monde.

Nadal, qui n’a plus couru depuis août dernier après subir une intervention chirurgicale Pour régler ses problèmes de pieds, il participera d’abord au tournoi de catégorie 250 que Melbourne Park accueillera puis, en fonction des sensations ressenties au premier tour, décidera s’il participera au tournoi de Sydney d’une catégorie supérieure en prélude à l’Open d’Australie.

Son principal concurrent dans la lutte pour devenir le joueur de tennis le plus titré de l’histoire avec 21 titres majeurs, le Serbe Novak Djokovic (1), a annoncé sa retraite de la Coupe ATP et n’a pas encore annoncé s’il participera au premier majeur de la saison. .